Ngôi nhà có mặt tiền cong tựa như mặt trăng

(PLO)- T’s House tại TP Đà Nẵng gây ấn tượng với mặt tiền cong tựa vầng trăng, mang vẻ đẹp hiện đại, tinh tế và là không gian sống thư giãn cho một gia đình nhỏ.
Ngôi nhà có mặt tiền cong là tổ ấm được đội ngũ SBS HOUSE chăm chút tỉ mỉ từ khâu thiết kế đến thi công. Sau hơn 5 tháng xây dựng, công trình đã hoàn thiện với diện mạo tinh tế, hiện đại và ấn tượng, đáp ứng nhu cầu của gia chủ một cách hài hòa.
Mỗi không gian từ ngoại thất đến nội thất đều thể hiện rõ sự sáng tạo và tính thẩm mỹ cao. Từng đường nét, vật liệu, ánh sáng được kết hợp hài hòa, mang đến cảm giác thoải mái và gần gũi.Đây không chỉ là nơi để sống mà còn là không gian tận hưởng và thư giãn, nơi các thành viên trong gia đình tìm thấy sự bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng.