Bất động sản

Không gian sống

Ngôi nhà có mặt tiền cong tựa như mặt trăng

(PLO)- T’s House tại TP Đà Nẵng gây ấn tượng với mặt tiền cong tựa vầng trăng, mang vẻ đẹp hiện đại, tinh tế và là không gian sống thư giãn cho một gia đình nhỏ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi nhà có mặt tiền cong là tổ ấm được đội ngũ SBS HOUSE chăm chút tỉ mỉ từ khâu thiết kế đến thi công. Sau hơn 5 tháng xây dựng, công trình đã hoàn thiện với diện mạo tinh tế, hiện đại và ấn tượng, đáp ứng nhu cầu của gia chủ một cách hài hòa.

T’s House xây dựng trên lô đất 5x21m tại TP Đà Nẵng.

Mỗi không gian từ ngoại thất đến nội thất đều thể hiện rõ sự sáng tạo và tính thẩm mỹ cao. Từng đường nét, vật liệu, ánh sáng được kết hợp hài hòa, mang đến cảm giác thoải mái và gần gũi. Đây không chỉ là nơi để sống mà còn là không gian tận hưởng và thư giãn, nơi các thành viên trong gia đình tìm thấy sự bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng.

mat-tien-cong-2.jpg
Điểm nhấn của ngoại thất mặt tiền là những đường cong như hình ảnh của mặt trăng.
Ngoài mặt tiền cong, lớp ngoài mặt tiền bằng gạch bông gió cùng các khoảng rỗng đan xen, phát huy khả năng lấy sáng, thông thoáng tối ưu.
Ngoài mặt tiền cong, lớp ngoài mặt tiền bằng gạch bông gió﻿ cùng các khoảng rỗng đan xen, phát huy khả năng được khả năng lấy sáng, thông thoáng tối ưu cho ngôi nhà.
mat-tien-cong-3.jpg
Sân trước, sân sau và sân thượng được trồng nhiều cây xanh, mang lại cảm giác thư thái và hòa hợp với thiên nhiên.
mat-tien-cong-5.jpg
. T’s House mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi nhờ cách phối màu tinh tế và sự sắp xếp hợp lý của các không gian chức năng.
mat-tien-cong-4.jpg
Với diện tích xây dựng 274 m﻿2, ngôi nhà mang phong cách thô mộc thanh lịch.
mat-tien-cong-7.jpg
Các mảng tường sơn giả bê tông, tường trắng hài hòa cùng màu nâu gỗ của nội thất. Nhờ đó làm nổi bật lên không gian hiện đại và sự thô mộc trong tổng thể.
mat-tien-cong-6.jpg
Dưới ô thông tầng đặt giữa nhà là một bồn cây thần tài núi.
mat-tien-cong-9.jpg
Phòng bếp ấm cúng và gọn gàng với bố cục sắp xếp thông minh, các kệ tủ tối ưu không gian.
mat-tien-cong-8.jpg
Khu vực bếp ăn được bố trí bộ bàn ăn 6 ghế, phù hợp với số lượng thành viên của gia đình.
mat-tien-cong-10.jpg
Khu vực dưới gầm cầu thang cũng được tận dụng làm một khoảng tiểu cảnh xanh﻿.
QUA00991.jpg
Sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng, kiến trúc hiện đại, nội thất thô mộc ấm cúng và thiên nhiên tạo nên một không gian sống đầy cảm xúc.
mat-tien-cong-11.jpg
Không gian phòng ngủ của con với tone màu xanh, trắng tươi mới. Với đầy đủ tiện nghi bàn học, kệ tủ gọn gàng và được lắp đặt thêm một thang leo trèo đa năng gắn tường
mat-tien-cong-12.jpg
Phòng ngủ rộng thoáng nhờ hệ cửa kính lớn giúp rộng mở không gian.
mat-tien-cong-15.jpg
Không gian sân thượng cũng là nơi lý tưởng để gia chủ thư giãn, cùng nhau thưởng trà, ăn uống
﻿ quây quần.
mat-tien-cong-16.png
Bản vẽ phối cảnh nhà
mat-tien-cong-17.jpg
Bản vẽ phối cảnh nhà
THU TRINH
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Mặt tiền cong #tổ ấm #ngôi nhà mang phong cách thô mộc thanh lịch

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm