Ngôi nhà có mặt tiền cong tựa như mặt trăng 21/10/2025 09:07

(PLO)- T’s House tại TP Đà Nẵng gây ấn tượng với mặt tiền cong tựa vầng trăng, mang vẻ đẹp hiện đại, tinh tế và là không gian sống thư giãn cho một gia đình nhỏ.

Ngôi nhà có mặt tiền cong là tổ ấm được đội ngũ SBS HOUSE chăm chút tỉ mỉ từ khâu thiết kế đến thi công. Sau hơn 5 tháng xây dựng, công trình đã hoàn thiện với diện mạo tinh tế, hiện đại và ấn tượng, đáp ứng nhu cầu của gia chủ một cách hài hòa.

T’s House xây dựng trên lô đất 5x21m tại TP Đà Nẵng.

Mỗi không gian từ ngoại thất đến nội thất đều thể hiện rõ sự sáng tạo và tính thẩm mỹ cao. Từng đường nét, vật liệu, ánh sáng được kết hợp hài hòa, mang đến cảm giác thoải mái và gần gũi. Đây không chỉ là nơi để sống mà còn là không gian tận hưởng và thư giãn, nơi các thành viên trong gia đình tìm thấy sự bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng.

Điểm nhấn của ngoại thất mặt tiền là những đường cong như hình ảnh của mặt trăng.

Ngoài mặt tiền cong, lớp ngoài mặt tiền bằng gạch bông gió﻿ cùng các khoảng rỗng đan xen, phát huy khả năng được khả năng lấy sáng, thông thoáng tối ưu cho ngôi nhà.

Sân trước, sân sau và sân thượng được trồng nhiều cây xanh, mang lại cảm giác thư thái và hòa hợp với thiên nhiên.

. T’s House mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi nhờ cách phối màu tinh tế và sự sắp xếp hợp lý của các không gian chức năng.

Với diện tích xây dựng 274 m﻿2, ngôi nhà mang phong cách thô mộc thanh lịch.

Các mảng tường sơn giả bê tông, tường trắng hài hòa cùng màu nâu gỗ của nội thất. Nhờ đó làm nổi bật lên không gian hiện đại và sự thô mộc trong tổng thể.

Dưới ô thông tầng đặt giữa nhà là một bồn cây thần tài núi.

Phòng bếp ấm cúng và gọn gàng với bố cục sắp xếp thông minh, các kệ tủ tối ưu không gian.

Khu vực bếp ăn được bố trí bộ bàn ăn 6 ghế, phù hợp với số lượng thành viên của gia đình.

Khu vực dưới gầm cầu thang cũng được tận dụng làm một khoảng tiểu cảnh xanh﻿.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng, kiến trúc hiện đại, nội thất thô mộc ấm cúng và thiên nhiên tạo nên một không gian sống đầy cảm xúc.

Không gian phòng ngủ của con với tone màu xanh, trắng tươi mới. Với đầy đủ tiện nghi bàn học, kệ tủ gọn gàng và được lắp đặt thêm một thang leo trèo đa năng gắn tường

Phòng ngủ rộng thoáng nhờ hệ cửa kính lớn giúp rộng mở không gian.

Không gian sân thượng cũng là nơi lý tưởng để gia chủ thư giãn, cùng nhau thưởng trà, ăn uống

﻿ quây quần.

Bản vẽ phối cảnh nhà