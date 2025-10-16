Bí quyết biến phòng tắm 3m² thành không gian lý tưởng 16/10/2025 08:29

(PLO)- Phòng tắm 3m² nếu được thiết kế khéo léo sẽ không chỉ đáp ứng đầy đủ công năng mà còn mang lại cảm giác thư giãn, tiện nghi cho không gian sống hiện đại.

Trong không gian sống hiện đại, đặc biệt là tại các đô thị lớn, việc tối ưu diện tích là yếu tố quan trọng trong thiết kế nhà ở. Phòng tắm dù chỉ vỏn vẹn 3m² vẫn có thể trở thành một góc thư giãn đầy phong cách nếu được bố trí hợp lý và chú trọng đến từng chi tiết.

Không gian nhỏ không đồng nghĩa với sự gò bó hay thiếu tiện nghi, ngược lại với cách sắp xếp thông minh, lựa chọn vật liệu và ánh sáng phù hợp, phòng tắm nhỏ hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn tinh tế, góp phần nâng tầm thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Vinh (SBS HOUSE) cho biết, việc thiết kế phòng tắm diện tích nhỏ cần được tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu xác định mục đích sử dụng, phân chia bố cục cho đến lựa chọn thiết bị vệ sinh, vật liệu và màu sắc tổng thể.

Xác định rõ mục đích sử dụng

Trước khi bắt tay vào thiết kế, gia chủ cần xác định rõ phòng tắm nhỏ 3m² sẽ phục vụ mục đích gì: chỉ để tắm, rửa hay kết hợp thêm vệ sinh, trang điểm, giặt giũ… Việc làm rõ nhu cầu sử dụng giúp phân bổ không gian và lựa chọn thiết bị một cách hợp lý, tránh tình trạng thiếu, thừa hoặc sắp xếp sai công năng.

Tối ưu bố cục và phân khu chức năng

Theo gợi ý của kiến trúc sư, lavabo (bồn rửa mặt) nên được đặt ngay cửa ra vào để dễ sử dụng, tiếp đến là bồn cầu và cuối cùng là khu vực tắm bố trí sâu bên trong. Cách sắp xếp này giúp sàn luôn khô ráo, thuận tiện khi di chuyển và giảm thiểu nguy cơ trơn trượt.

Ở khu vực tắm, vách kính trong suốt là lựa chọn tối ưu thay cho tường xây hoặc rèm vải, giúp không gian thông thoáng và không bị chia nhỏ thị giác. Ngoài ra, các thiết bị vệ sinh dạng treo tường, âm tường hoặc thiết kế compact sẽ giúp giải phóng mặt sàn, tạo cảm giác rộng rãi hơn cho căn phòng.

Thông gió và ánh sáng

Các kiến trúc sư thường phân khu khô, ướt bằng vách kính hoặc thay đổi vật liệu sàn để tạo ranh giới rõ ràng, đồng thời tận dụng nguồn sáng tự nhiên qua cửa sổ hoặc giếng trời. Bên cạnh đó, việc sử dụng đèn LED ánh sáng vàng dịu giúp không gian trở nên ấm áp và thư giãn hơn.

Chọn thiết bị vệ sinh phù hợp

Gia chủ nên sử dụng chậu rửa treo tường, bồn cầu một khối, vòi sen âm tường, gương gắn đèn LED... Những thiết bị này vừa tiết kiệm diện tích, vừa mang đến cảm giác hiện đại, thanh thoát và dễ vệ sinh.

Vật liệu và màu sắc

Vật liệu chống ẩm, chống trơn trượt và dễ lau chùi là ưu tiên hàng đầu trong thiết kế phòng tắm nhỏ. Các kiến trúc sư thường sử dụng gạch porcelain mờ, sơn chống thấm, đá nhân tạo hoặc nhựa giả đá để đảm bảo độ bền lâu dài. Về màu sắc, những gam sáng như trắng, kem, be hoặc xám nhạt giúp mở rộng không gian thị giác, mang lại cảm giác sạch sẽ và hiện đại.

Gợi ý các mẫu thiết kế phòng tắm 3m²

Mẫu hiện đại:

Sử dụng tông màu trung tính như trắng, xám, be giúp không gian mở rộng và thoáng đãng hơn. Các thiết bị vệ sinh được bố trí sát tường, ưu tiên thiết kế vuông vức, nhỏ gọn để tiết kiệm diện tích, mang lại cảm giác thư thái khi sử dụng.

Phòng tắm phối màu nhẹ nhàng, sắp xếp hợp lý.

Mẫu có vách tắm bằng kính:

Vách kính là giải pháp thông minh giúp phân chia khu khô, ướt rõ ràng mà vẫn giữ tổng thể căn phòng gọn gàng, sạch sẽ. Chất liệu kính trong suốt không chỉ “ăn gian” diện tích mà còn tăng tính sang trọng, hiện đại.

Thiết kế vách kính tạo ranh giới khô, ướt rõ ràng mà không làm bí bách không gian.

Mẫu tiện nghi:

Đảm bảo công năng tối đa trong diện tích tối thiểu là tiêu chí thiết kế hàng đầu. Lavabo nhỏ gọn, bồn cầu tiện lợi và vòi sen được bố trí khoa học, kết hợp vật liệu chống trơn và gạch ốp tường giả đá giúp không gian vừa đẹp, vừa an toàn khi sử dụng.

Kiến trúc sư sử dụng các vật liệu dễ vệ sinh và chống thấm tốt.

Mẫu tối giản:

Không cần nhiều chi tiết trang trí, phòng tắm 3m² phong cách tối giản tập trung vào trải nghiệm và tính ứng dụng. Gạch ốp trơn, bề mặt dễ vệ sinh, đường nét nội thất tinh gọn giúp không gian toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại, lý tưởng cho các căn nhà phố.

Phòng tắm nhỏ với đường nét mạch lạc, không rối mắt dù diện tích nhỏ.

Mẫu nhỏ đẹp:

Dành cho những gia chủ yêu thích phong cách ấm áp và tinh tế, mẫu thiết kế này kết hợp hài hòa giữa tông nâu gỗ và trắng kem. Từng chi tiết từ gương, lavabo đến tủ chứa đồ đều được tính toán tỉ mỉ để tạo nên không gian nhỏ nhưng hoàn hảo.