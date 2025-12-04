Cập nhật mưa lũ 4-12: Sạt lở, ngập sâu, hàng ngàn người sơ tán 04/12/2025 18:00

(PLO)- Mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực ở Lâm Đồng, Khánh Hòa chìm trong tình trạng sạt lở, ngập sâu diện rộng. Giao thông nhiều nơi bị chia cắt, hàng ngàn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, lực lượng chức năng căng mình cứu hộ.

Cập nhật mưa lũ 4-12: Sạt lở, ngập sâu, hàng ngàn người sơ tán

Đèo Mimosa trên Quốc lộ 20 tiếp tục bị sạt lở tại Km 226+500, đúng vị trí từng sạt vào ngày 19-11. Mưa lớn kéo dài làm đất đá, cây rừng trượt xuống, chắn hoàn toàn một làn xe. Cùng thời điểm, đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28) cũng xảy ra sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt.

Ở vùng hạ du hồ Sông Quao (Lâm Đồng), mưa lớn kết hợp việc hồ xả lũ đã khiến nhiều xã ở Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng chìm trong biển nước. Từ 6 giờ sáng 4-12, Công ty khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận tăng lưu lượng điều tiết lên 350–500 m³/s để bảo đảm an toàn hồ. Tuy nhiên, nước đổ về nhanh khiến hàng loạt khu vực ngập nặng.

Tại Khánh Hòa, mưa to đến rất to trong 24 giờ qua (nhiều nơi vượt 130 mm) cùng với việc nhiều hồ chứa xả điều tiết khiến nước từ thượng nguồn đổ về sông Cái Nha Trang rất nhanh. Từ rạng sáng 4-12, nhiều khu vực như Diên Điền, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang lại ngập 30-40 cm, có nơi sâu hơn. Lực lượng chức năng phải đến từng hộ dân vận động di dời, hỗ trợ đưa người già yếu ra khỏi vùng nguy hiểm.