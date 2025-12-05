Bài toán cho mô hình đô thị tự chủ TP.HCM - Bài 2: Khi đô thị lớn cần thể chế xứng tầm 05/12/2025 06:00

(PLO)- TP.HCM cần sự tự chủ, linh hoạt trong giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh từ thực tiễn, quản trị đô thị thông minh thật sự, phù hợp với quy mô của TP có nền kinh tế đang dẫn đầu cả nước.

ThS - kiến trúc sư (KTS) Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, cho rằng khi đặt TP.HCM trong tương quan với các đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Á, có thể thấy TP đang sở hữu quy mô địa lý đáng kể nhưng tiềm năng kinh tế vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Theo ông Vũ, TP.HCM cần có một bản quy hoạch tổng thể đúng, trúng cả về không gian đô thị, kinh tế - xã hội, du lịch với tầm nhìn dài hạn. Làm sao để vừa khơi thông, vừa phát huy được thế mạnh mỗi khu vực, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội TP là điều cần được tính toán có lộ trình. Chính vì vậy, TP rất cần sự linh động trong cơ chế, chính sách nhằm tăng tính chủ động, sự tự chủ để sớm đạt được mục tiêu đề ra.

ThS - kiến trúc sư (KTS) Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Tự chủ, phân quyền là xu thế chung

. Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về sự cấp bách trong tính tự chủ của TP.HCM hiện nay?

+ ThS-KTS Ngô Anh Vũ: Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng tự chủ là vấn đề cấp thiết của TP.HCM lúc này. Quy mô TP.HCM hiện đã vượt trên ngưỡng trung bình của quốc gia, từ năng suất lao động, khả năng dịch vụ, cơ cấu đóng góp kinh tế đến tất cả chỉ số về mặt kinh tế - xã hội…

Xét về diện tích, TP.HCM mới có quy mô tương đương khoảng 87,2% vùng Bangkok (Thái Lan), 85% vùng Manila (Philippines) và 95,6% vùng Jakarta (Indonesia). Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế mới chỉ đạt khoảng 17%-30%, năng suất lao động đạt 11%-37% và mức độ đô thị hóa đạt 50%-90% so với các TP nêu trên. Nếu áp cùng một chuẩn chung cho đô thị TP.HCM như các địa phương khác thì rất khó để quản trị bởi dư địa của TP đã lớn hơn rất nhiều.

Trước đây, TP.HCM từng xin cơ chế đặc thù để làm dự án, bồi thường, giải tỏa, giữ lại ngân sách để tái đầu tư hay nhân sự… để có sự chủ động, linh hoạt trong quá trình quản lý.

Bây giờ, TP muốn tự chủ thêm lĩnh vực quy hoạch cũng là vấn đề mới, phù hợp với thực tiễn đô thị. Điều này cần được nhìn ở góc độ muốn tạo sự linh hoạt trong điều hành, quản lý. Trong kiến nghị bổ sung cho Nghị quyết 98, TP cũng đã nêu các đề xuất cụ thể, có cơ chế để TP tự quyết định một số vấn đề nằm trong phạm vi, ranh giới của TP. Tự chủ, phân quyền là xu thế chung của việc quản trị sau này.

TP.HCM cần sự tự chủ, quản trị đô thị thông minh thật sự, phù hợp với quy mô của thành phố có nền kinh tế đang dẫn đầu cả nước. Ảnh: HÀ THANH

Tạo giá trị cộng hưởng của ba địa phương cũ

. Vậy cơ hội, thách thức trong quy hoạch, quản lý đô thị, cấu trúc phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM là gì?

+ Sau sáp nhập tỉnh, quy mô dân số, kinh tế và cả không gian của TP.HCM đã lớn hơn. TP.HCM cũng đủ lớn về nguồn lực, đất đai, quy mô dân số, kinh tế… để tiến tới giấc mơ trở thành một TP như Thượng Hải, Bangkok hay Singapore. Đặc biệt, TP.HCM đang có dư địa phát triển rất lớn nếu tận dụng được những lợi thế cộng hưởng sau hợp nhất.

Lúc này, TP cần tính toán xem ưu tiên phát triển lĩnh vực nào để tạo được cân bằng, có sự phân vai giữa các khu vực, tránh tình trạng cạnh tranh nội bộ. Khi sáp nhập lại, cần phát huy các giá trị cộng hưởng từ ba địa phương cũ chứ không chỉ cộng cơ học theo con số.

Nhiệm vụ mà TP.HCM đang đi tìm là 1+1+1 phải lớn hơn 3. Khi ba khu vực này được kết nối bằng hạ tầng giao thông và chuỗi cung ứng logistics hiện đại, một vùng động lực kinh tế mới sẽ hình thành, đủ sức cạnh tranh với các siêu đô thị trong khu vực.

TP.HCM cũ có cảng Cát Lái, sau đó phát triển thêm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Bà Rịa-Vũng Tàu cũ có hệ thống cảng Cái Mép… Nếu năng suất một cảng độc lập xuất được 1 triệu container thì khi ba cảng này hợp lại phải xuất hơn 5 triệu container bởi có sự tương hỗ lẫn nhau.

Hay Bình Dương cũ có một thủ phủ công nghiệp với Bàu Bàng, Dầu Tiếng, VSIP… nhưng lại không có cảng biển nên gặp khó trong xuất hàng hóa, không gắn kết được giữa thị trường sản xuất với nơi tiêu thụ. Sau hợp nhất, rõ ràng đã “có thêm tay, thêm chân” để giải quyết câu chuyện này và minh chứng là chính quyền TP đang muốn kết nối thêm tuyến đường sắt Bàu Bàng…

Nói như vậy để thấy TP.HCM phải giải được bài toán về sự cộng hưởng của ba địa phương cũ thì mới phát huy được tất cả nguồn lực. TP cũng cần tính toán việc ưu tiên đầu tư cho khu vực, lĩnh vực trọng yếu nào. Nếu không xác định rõ sẽ dễ bị đầu tư dàn trải mà không mang lại hiệu quả…

Quy hoạch đúng, trúng cả về không gian đô thị, kinh tế - xã hội, du lịch và làm sao để vừa khơi thông, vừa phát huy được thế mạnh mỗi khu vực, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội TP là điều cần được tính toán có lộ trình. Nhưng quan trọng nhất, trong quá trình làm, TP rất cần sự linh động trong cơ chế, chính sách - tức tính chủ động, sự tự chủ để giải quyết sớm những câu chuyện tôi vừa đề cập.

TP.HCM đang chuyển đổi số mạnh để quản trị đô thị theo hướng thông minh hơn. Nếu có các cơ chế mang tính tự chủ cao, TP sẽ đầu tư được nhiều hơn cho hạ tầng cơ sở, hạ tầng công nghệ thông tin, giúp việc quản trị này tốt hơn. Ảnh: THUẬN VĂN

Quản trị đô thị tự chủ ngay từ cơ sở

. Để làm được, có lẽ TP.HCM rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ các phường, xã, bởi đây là lực lượng giúp TP quản trị đô thị hiện đại ngay từ cấp cơ sở?

+ Một đô thị lớn thì mức độ xây dựng, vụ việc cũng sẽ nhiều hơn, cần quản lý không gian chặt chẽ hơn. Điều này đòi hỏi sự sát sao và bám chắc đời sống người dân của đội ngũ cán bộ, quản lý ở 168 phường, xã, đặc khu.

TP.HCM cần phân quyền cho các phường, xã một cách xuyên suốt nhưng phải rõ ràng, tách bạch. Việc gì xã quyết, việc gì sở quyết, cấp TP quyết hay lĩnh vực quy hoạch, loại gì thuộc từng cấp có thể quyết được thì nên nêu rõ.

Nếu phân quyền thì cần đi kèm điều kiện hay những đầu việc không cần xin ý kiến cấp cao hơn mà nội bộ có thể giải quyết. Bởi có nhiều nội dung vốn thuộc thẩm quyền của cấp đó, người đó nhưng họ vẫn đi hỏi. Khi đó, cấp xã phải tự đứng trên đôi chân của mình, có năng lực để tự quyết định những việc như thế.

TP.HCM cũng cần ban hành những quy chuẩn địa phương, cẩm nang, sổ tay hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho cấp xã để không xảy ra tình trạng cùng một tình huống nhưng nơi hiểu theo nghĩa A, nơi lại xử lý theo hướng B.

Hiện nay, TP.HCM đang chuyển đổi số mạnh để quản trị đô thị theo hướng thông minh hơn. Nếu TP có các cơ chế mang tính tự chủ cao sẽ đầu tư được nhiều hơn cho hạ tầng cơ sở, hạ tầng công nghệ thông tin, giúp việc quản trị này tốt hơn.

Xa hơn, quá trình đánh giá các tác động trong quy hoạch, mức độ đô thị hóa hay phát hiện các vụ việc, sự việc cũng sẽ được thao tác trên nền tảng số. Đây chính là mục tiêu xa nhất mà TP hướng đến - một đô thị dần tự chủ về mọi mặt.

. Xin cảm ơn ông.

Tự chủ để linh động trong từng vụ việc cụ thể Đầu tư hạ tầng là vấn đề cấp bách của TP.HCM, làm sao để tạo sự kết nối giữa ba khu vực cũ, giải quyết bài toán giao thông kết hợp quy hoạch đô thị. Dù hướng tới một “siêu đô thị” nhưng hạ tầng TP.HCM hiện chỉ đáp ứng 25% nhu cầu thực tế. Năm năm gần đây, TP.HCM đã nhận ra vấn đề và làm rất tốt, tìm nguồn để bù đắp 75% còn lại. Quá trình thực hiện Nghị quyết 98 đã phát sinh những vấn đề không lường trước được và TP cũng chủ động đề xuất thêm một số cơ chế. Tôi cho rằng TP.HCM lúc này rất cần cơ chế, chính sách cho phép TP có điều kiện mời gọi tư nhân cùng tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông, đầu tư xây dựng đường sắt đô thị. Việc TP muốn tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để tái đầu tư là hợp lý. Nghị quyết 98 cho phép con số này lên 23%. Tuy nhiên, với TP.HCM thì cần nâng lên mức cao hơn để có nguồn vốn gia tăng giá trị đầu tư cho cơ sở hạ tầng, thúc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng… Nghị quyết 98 dù đã giúp TP.HCM tháo gỡ nhiều vướng mắc để thúc đẩy kinh tế nhưng quá trình triển khai mới nhận thấy vẫn còn rất nhiều thủ tục đi kèm. Nếu được tự quyết, TP có thể chủ động cắt giảm thủ tục không cần thiết để sớm thu hút đầu tư, thúc đẩy các dự án… Hay nếu có phát sinh thì linh hoạt thay đổi, điều chỉnh chủ trương nhằm ứng phó kịp thời với những biến động. TP.HCM phải được linh động ở từng việc cụ thể như vậy. ThS-KTS NGÔ ANH VŨ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM

*****