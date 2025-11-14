Đại biểu đề nghị nâng cấp Nghị quyết 98 thành luật cho siêu đô thị TP.HCM 14/11/2025 15:16

(PLO)- Đại biểu HĐND TP.HCM đề nghị xây dựng luật cho siêu đô thị TP.HCM để phù hợp với tầm vóc, trách nhiệm, quy mô mới của TP.

Ngày 14-11, tại kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã nêu ý kiến về việc xây dựng luật riêng cho siêu đô thị TP.HCM.

Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân cho rằng TP.HCM định hướng “văn nói” là siêu đô thị nhưng chưa có văn bản pháp quy nào là thể chế để phát triển siêu đô thị.

Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân đề nghị cần có văn bản pháp quy mới cho siêu đô thị, cao hơn Nghị quyết 98. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đại biểu, hơn hai năm thực hiện Nghị quyết 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đã mang lại nhiều kết quả nhưng với quy mô, nhiệm vụ, thách thức mới, cần có một văn bản pháp quy mới.

“Với một siêu đô thị, cần văn bản có tính chất pháp quy cao hơn nghị quyết và nên chăng đó là luật. Nếu Hà Nội có Luật Thủ đô, thì có thể cân nhắc xây dựng Luật siêu đô thị TP.HCM, phù hợp với tầm vóc, trách nhiệm, quy mô mới” - đại biểu Quân nêu ý kiến.

Tương tự, đại biểu Trần Quang Thắng nhìn nhận TP.HCM rất cần một luật cho siêu đô thị giống như Luật Thủ đô bởi nghị quyết vẫn là văn bản dưới luật, chưa tạo được nhiều cơ hội cho TP phát triển.

Trao đổi với đại biểu về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết vừa qua UBND TP đã khẩn trương phối hợp với bộ, ngành Trung ương thực hiện các trình tự, thủ tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung sửa đổi Nghị quyết 98.

“Đến giờ này, các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được bộ, ngành thống nhất trình Chính phủ và Chính phủ đã có nghị quyết thống nhất trình Quốc hội trong kỳ họp lần này” – ông Cường thông tin.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường khẳng định UBND TP sẽ phối hợp cùng Đoàn ĐBQH TP, bộ, ngành Trung ương để hoàn tất trình tự, thủ tục báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP.HCM sẽ cùng Trung ương nghiên cứu luật cho siêu đô thị. Ảnh: THUẬN VĂN

Liên quan đến việc đại biểu đề xuất nâng cấp Nghị quyết 98 thành luật cho siêu đô thị, ông Nguyễn Mạnh Cường thông tin Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có đề xuất trong phiên thảo luận tại Quốc hội. Trên cơ sở đó, TP.HCM sẽ cùng các cơ quan Trung ương tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Trung ương, Quốc hội xem xét cơ chế phù hợp với yêu cầu phát triển của TP trong thời gian tới.

Về vấn đề này, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho rằng đề xuất nâng cấp Nghị quyết 98 lên thành luật là ý kiến rất hay. Lãnh đạo TP sẽ tiếp thu, quan tâm, nghiên cứu để đề xuất Trung ương.