Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được thông tin về tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ 14/11/2025 14:31

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết nếu không có gì thay đổi, dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc sẽ được khởi công vào ngày 19-12.

Ngày 14-11, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã họp kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề).

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Trần Thành Trọng nhìn nhận dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc đã dừng rất lâu, nếu triển khai được sẽ tạo sự phát triển mới cho TP.HCM. Ông đề xuất nên xây dựng sân vận động trong khu vực này để tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm quốc tế.

Đại biểu Trần Thành Trọng nêu ý kiến về dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại biểu Trần Hoàng Danh bày tỏ quan tâm đến dự án giải quyết ngập do triều cường có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, còn gọi là dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ông đề nghị UBND TP.HCM thông tin về tiến độ dự án này để giải quyết căn cơ vấn đề ngập lụt của TP, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, sụt lún.

Đại biểu Trần Hoàng Danh bày tỏ quan tâm đến dự án dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ảnh: THUẬN VĂN

Trao đổi với đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết những dự án mà đại biểu quan tâm là dự án mà TP sẽ triển khai thực hiện dứt điểm nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến siêu đô thị quốc tế theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I đã đề ra.

Đối với dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Được cho biết dự án này đã triển khai từ lâu, được lãnh đạo Trung ương quan tâm, vừa qua đã giao TP.HCM sớm giải quyết dứt điểm vướng mắc. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo UBND TP quyết liệt thực hiện và UBND TP đã tổ chức nhiều cuộc họp.

“TP sẽ thực hiện thanh toán đúng hợp đồng BT trước đây trên cơ sở tổng kiểm toán” - ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu HĐND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với hệ thống giao thông kết nối TP.HCM với Đồng Nai, ông Được cho biết có nhiều hạng mục. Trước mắt, tập trung hai tuyến đường sắt Suối Tiên - sân bay Long Thành do Đồng Nai chủ trì và Thủ Thiêm - sân bay Long Thành do TP.HCM chủ trì. “Nếu hoàn thành, sẽ có hệ thống đường sắt kết nối hai sân bay với nhau, đáp ứng nhu cầu đi lại của vùng” - ông Được chia sẻ.

Ông cũng cho biết hai địa phương sẽ thực hiện xây dựng ba cây cầu kết nối, hiện đang xây dựng một cây cầu, hai cây cầu còn lại dự kiến khởi công vào đầu năm 2026.

Ngoài ra, hai địa phương còn có hệ thống đường bộ kết nối, thời gian tới sẽ được thực hiện theo đúng cam kết.

Đối với dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết dự án này đã nằm trong quy hoạch của TP, hiện đang được tiếp nhận đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

“Nếu không có gì thay đổi, dự án sẽ được khởi công vào ngày 19-12… Khu liên hợp này được quy hoạch hiện đại mang tầm vóc quốc tế, có đầy đủ các môn thể thao. Năm năm sau TP.HCM sẽ có khu liên hợp đủ để tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, khu vực” - Chủ tịch TP.HCM thông tin.