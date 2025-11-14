TP.HCM chuyển mục đích sử dụng hơn 8 ha rừng để làm 2 dự án 14/11/2025 12:28

(PLO)- HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng 8 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Vành đai 4 TP.HCM và dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định.

Sáng 14-11, tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 TP.HCM (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn).

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, HĐND TP.HCM quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích hơn 8 ha rừng sản xuất có nguồn gốc hình thành là rừng trồng tại lô 6a, khoảnh 1 và các lô 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 14, khoảnh 2, tiểu khu 25A, thuộc đơn vị hành chính phường Tân Uyên, TP.HCM.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn đã được HĐND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 19-5-2023 và được điều chỉnh nhiều lần sau đó.

Tuy nhiên, dự án chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Việc đầu tư xây dựng dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP.HCM (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn) tạo điều kiện thuận lợi kết nối vùng và nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường cao tốc, các quốc lộ hướng tâm đã và đang triển khai. Qua đó, phát huy hiệu quả đầu tư, kết nối giao thông giữa Cảng quốc tế hàng không Long Thành với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trình bày các tờ trình. Ảnh: THUẬN VĂN

. Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định.

Theo đó, HĐND TP quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích 0,15031 ha rừng sản xuất có nguồn gốc hình thành là rừng trồng tại các lô 20A, 42A, khoảnh 5, tiểu khu 11, thuộc địa giới hành chính xã Phú Giáo, TP.HCM.

Đây là phần rừng sản xuất do Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương được giao quản lý.

Theo tờ trình UBND TPHCM, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích trên là đảm bảo phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh Bình Dương, huyện Phú Giáo cũ cũng như phù hợp chủ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất từng sản xuất.

Dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định là một trong những công trình đường dây tải điện 500kV được đầu tư xây dựng đồng bộ với Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1. Mục tiêu là cấp điện cho TBA 500kV Bình Dương 1, cung cấp nguồn cho phụ tải tỉnh Bình Dương cũ và khu vực lân cận, chống quá tải cho TBA 500kV Tân Định và các đường dây 220kV trong khu vực.

Tạo mạch vòng liên kết nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và khu vực miền Đông Nam bộ.

Việc đầu tư xây dựng dự án Đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định là phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.