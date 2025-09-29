HĐND TP.HCM quyết định chuyển mục đích sử dụng 0,2269 ha rừng phòng hộ ở Côn Đảo 29/09/2025 12:17

(PLO)- HĐND TP.HCM quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích 0,2269 ha rừng phòng hộ ở đặc khu Côn Đảo để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm.

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP.HCM khóa X đã quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3), giai đoạn 2.

Các đại biểu thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, HĐND TP.HCM quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích 0,2269 ha rừng phòng hộ có nguồn gốc hình thành là rừng tự nhiên tại các lô 1490AB, 1499A, 15619, 15621, 15622, khoảnh 1, tiểu khu 26732, thuộc đơn vị hành chính đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3), giai đoạn 2, đã do HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) quyết định chủ trương đầu tư hồi tháng 2-2022.

Tuy nhiên, chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 0,2269 ha rừng phòng hộ, nguồn gốc hình thành rừng tự nhiên.

Do đó, thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc HĐND TP.HCM.

HĐND TP.HCM quyết định chuyển 0,2269 ha rừng phòng hộ ở đặc khu Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 2022 - 2027. Chủ đầu tư là UBND đặc khu Côn Đảo. Địa điểm thực hiện dự án: Khu dân cư số 3, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo giai đoạn 2 sẽ thực hiện xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3 gồm chín tuyến đường: Đường N2 dài 309 m; đường N4 dài 226 m; đường N6 dài 423 m; đường N7 dài 193 m (đoạn từ nút giao với Huỳnh Thúc Kháng đến đường trục phía Bắc khu trung tâm); đường N8 dài 470 m; đường D1 dài 244 m; đường D2 dài 570 m; đường D3 dài 383 m; đường D4 dài 441 m.

Hạ tầng kỹ thuật đi kèm gồm: Hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải sinh hoạt; mạng lưới cấp nước; chiếu sáng đường phố; cây xanh đường phố; hào kỹ thuật; hệ thống an toàn giao thông.

Việc đầu tư xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề để xây dựng và phát triển khu dân cư mới của Côn Đảo theo quy hoạch ở phía Tây - Bắc hồ Quang Trung, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo theo quy hoạch phân khu 1/2000.

Khi dự án hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cũng như thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo.

Tổng diện tích rừng thuộc dự án theo báo cáo của UBND đặc khu Côn Đảo là 1,12 ha. Trong đó, diện tích 0,0754ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nên không thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Phần diện tích 0,8177ha đã được HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Phần diện tích 0,2269ha chưa thực hiện chuyển mục đích đất rừng sang đất khác do vướng tranh chấp đất đai.

Đến nay, TAND Tối cao đã xác định phần đất này là rừng phòng hộ. Do đó, UBND TP.HCM đề nghị được chuyển mục đích sử dụng 0,2269ha đất rừng nói trên để thực hiện dự án.