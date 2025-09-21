150 người dự chương trình 'Bữa cơm 0 đồng - ấm tình quân dân' tại Côn Đảo 21/09/2025 15:59

(PLO)- Đặc khu Côn Đảo phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 tổ chức chương trình “Bữa cơm 0 đồng - ấm tình quân dân” cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày 21-9, Đảng ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo phối hợp với Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo, TP.HCM tổ chức chương trình “Bữa cơm 0 đồng - ấm tình quân dân”.

Dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng lãnh đạo một số bệnh viện, cơ sở Y tế tại TP.HCM, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo cùng hơn 150 người dân gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng dự chương trình "Bữa cơm 0 đồng" - Ấm tình quân dân tổ chức tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: LÝ HUYỀN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá cao ý tưởng thực hiện chương trình bữa cơm 0 đồng của lãnh đạo đặc khu Côn Đảo và Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6.

Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, từ đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân nơi đảo xa.

150 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Côn Đảo được nhận các suất ăn tại chương trình "Bữa cơm 0 đồng" - ấm tình quân dân. Ảnh: LH

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã ân cần thăm hỏi, động viên và cùng ngồi ăn cơm thân mật với hơn 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cũng tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và các đại biểu tham dự đã cùng chung tay ủng hộ chương trình bữa cơm 0 đồng bằng cả vật chất lẫn tinh thần với mong muốn tiếp tục duy trì và nhân rộng chương trình bữa cơm 0 đồng tại đặc khu Côn Đảo trong thời gian tới.