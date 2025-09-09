Đoàn công tác TP.HCM thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Côn Đảo 09/09/2025 19:12

(PLO)- Đoàn công tác TP.HCM đã đến Côn Đảo, tri ân lịch sử hào hùng và động viên lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Ngày 9-9, sau hành trình vượt hơn 110 hải lý từ Quân cảng Lữ đoàn 125, đoàn công tác TP.HCM đã đến Côn Đảo, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hải trình thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân, nhà giàn DK1/10 và nhân dân trên các đảo Tây Nam Tổ quốc.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương. Ảnh: HD

Chuyến công tác tại Đặc khu Côn Đảo lần này có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Đoàn do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân, thắp hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: HD

Đoàn do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: HD

Đoàn đã đến thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Keo và Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước, trong đó có Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, anh hùng Võ Thị Sáu...

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao tặng bảng tượng trưng bàn giao sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ dân. Ảnh: HD

Dịp này, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã trao tặng tiền cùng nhiều phần quà thiết thực như máy móc, trang thiết bị, phương tiện và vật dụng sinh hoạt cho 21 lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo. Bên cạnh đó, đoàn tặng nhà Đại đoàn kết cho ba hộ dân với tổng trị giá 192 triệu đồng và trao quà cho 20 học sinh nghèo vượt khó.

Lãnh đạo TP.HCM trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó ở Côn Đảo. Ảnh: HD

Đặc biệt, đoàn còn bàn giao công trình Bể bơi phục vụ huấn luyện bộ đội tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện và rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Tổng kinh phí cho các hoạt động trong chuyến công tác lần này hơn 2 tỉ đồng.

Các đại biểu tham gia buổi lễ trao tặng quà Trạm Radar 590. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lê Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh Côn Đảo là mảnh đất thiêng liêng, giàu truyền thống, đồng thời là đặc khu duy nhất của TP.HCM từ ngày 1-7-2025 với tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch sinh thái, văn hóa – lịch sử. Ông gửi gắm niềm tin, mong cán bộ, chiến sĩ vững tay súng, góp phần xây dựng Côn Đảo trở thành điểm sáng phát triển bền vững.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, động viên chiến sĩ tại Trạm Radar 590.

Chuyến công tác thể hiện tình cảm, trách nhiệm của TP.HCM với tuyến đầu, tiếp thêm động lực để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.