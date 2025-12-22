Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12-1946 - 22-12-2025 Lính 'mũ nồi xanh' Việt Nam: Trách nhiệm quốc tế và dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ 22/12/2025 06:00

(PLO)- Việt Nam đã từng bước nâng cao vị thế, uy tín quốc gia và lan tỏa hình ảnh lính "mũ nồi xanh" Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng mở rộng vai trò và trách nhiệm quốc tế, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tiếp tục được xác định là một trong những điểm sáng trong thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Thông qua hoạt động này, Việt Nam không chỉ thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế mà còn từng bước nâng cao vị thế, uy tín quốc gia và lan tỏa hình ảnh chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), đã chia sẻ về các hoạt động và đánh giá toàn diện ý nghĩa chiến lược, kết quả nổi bật của lực lượng sau hơn một thập kỷ tham gia các phái bộ.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình

. Phóng viên: Thưa Thiếu tướng, ông nhiều lần nhấn mạnh tham gia hoạt động GGHB LHQ là một nhiệm vụ quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Ý nghĩa cốt lõi của nhiệm vụ này là gì?

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng. Ảnh: Cục GGHBVN.

+ Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng: Tham gia hoạt động GGHB LHQ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện hiện nay. Việc này góp phần củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; thể hiện rõ quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Tham gia hoạt động GGHB LHQ không chỉ là thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên Liên hợp quốc, mà còn là môi trường để những giá trị văn hoá Bộ đội Cụ Hồ như bản lĩnh chính trị, tinh thần nhân văn, kỷ luật, tính chuyên nghiệp cao được thể hiện sinh động tại một môi trường nhiều bất ổn.

Qua đó, hình ảnh một dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.

Sau hơn 11 năm triển khai lực lượng tham gia GGHB LHQ, Thiếu tướng đánh giá như thế nào về những kết quả đã đạt được?

+ Sau hơn 11 năm triển khai lực lượng, từ hai sĩ quan đầu tiên đi Nam Sudan tháng 5-2014, tính đến ngày 22-12-2025, Bộ Quốc phòng đã cử 1.319 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và trụ sở LHQ (Hoa Kỳ). Trong đó có 142 sĩ quan theo hình thức cá nhân và 1.177 quân nhân theo hình thức đơn vị.

Đội Công binh Việt Nam đào rãnh nước giúp thoát lũ mùa mưa tại khu vực Abyei. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Một dấu mốc quan trọng là năm 2018, Việt Nam lần đầu tiên triển khai thành công Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 với 63 cán bộ tại Phái bộ Nam Sudan. Từ đó đến nay, các bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam liên tục được triển khai, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương với chất lượng cao.

Những kết quả này cho thấy năng lực tổ chức, trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng nhanh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong môi trường hoạt động quốc tế đặc thù, phức tạp.

Giúp bạn là tự giúp mình Những ngày tháng 12 lịch sử này, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã tổ chức các hoạt động đầy ý nghĩa và ấm áp. Hoạt động này không chỉ là lời tri ân sâu sắc đến truyền thống Bộ đội Cụ Hồ thân dân, giúp dân, mà còn là sự tiếp nối nét đẹp văn hóa Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện cam kết kiến tạo niềm tin và mối quan hệ bền vững tại vùng đất đứng chân. Đội Công binh số 4 Việt Nam trao quà cho các em nhỏ Abyei. Ảnh: Cục GGHBVN. Người dân châu Phi vẫn không thể quên món quà gần đây nhất mà họ nhận được từ những chiến sĩ đến từ Việt Nam. Ở đó, có cả những chiếc quần áo thiết yếu được người dân Việt Nam gửi gắm, đại diện là sự đóng góp của chị Phạm Hải Ly, vượt nửa vòng trái đất để đến với người dân châu Phi. Những món đồ tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cả dân tộc, góp phần giúp người dân Abyei vơi đi phần nào những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Trao quà cho người dân Abyei, Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức chương trình này với tất cả sự trân trọng và tình cảm từ trái tim. Chúng tôi không quên lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giúp bạn là tự giúp mình”. Theo Trung tá Trần Thanh Sơn, mỗi món quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là thông điệp của sự đồng hành và tình hữu nghị.

Luồng gió mới mang tên mũ nồi xanh Việt Nam

. Phóng viên: Bên cạnh các bệnh viện dã chiến, lực lượng công binh Việt Nam cũng là một điểm nhấn quan trọng. Các đơn vị này được Liên hợp quốc và địa phương đánh giá như thế nào, thưa ông?

+ Các bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn tuyệt đối. Nhiều bệnh viện đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín tại địa bàn, để lại ấn tượng sâu sắc về đội ngũ y, bác sĩ tận tụy.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đón Đội Công binh số 2 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Ảnh: Cục GGHBVN.

Cùng với lực lượng quân y, các đơn vị công binh Việt Nam cũng để lại dấu ấn rất rõ nét. Năm 2022, Đội Công binh số 1 với 184 cán bộ, nhân viên cùng hơn hai ngàn tấn trang thiết bị, xe máy công binh và vật tư công trình đã được triển khai tới khu vực Abyei.

“Ở xa quê hương hàng ngàn dặm, lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam, cả nam và nữ, đang mạo hiểm tính mạng của mình để mang đến hòa bình, hy vọng và cơ hội về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân ở những nơi khó khăn nhất trên thế giới... Mục tiêu cao nhất của hoạt động GGHB Liên hợp quốc là xây dựng lòng tin và các quân nhân Việt Nam đã làm được điều đó”. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 10-2022.

Đây là địa bàn mới, có nhiều khó khăn, phức tạp trong triển khai lực lượng và thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc, Đội Công binh Việt Nam luôn được lãnh đạo Liên hợp quốc, Chỉ huy Phái bộ UNISFA, chính quyền địa phương và người dân khu vực Abyei đánh giá cao.

Thực tiễn cho thấy, các công trình do công binh Việt Nam thực hiện đã góp phần làm thay đổi diện mạo Phái bộ UNISFA, đồng thời làm tăng niềm tin của người dân địa phương đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Các sĩ quan và đơn vị của Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực toàn diện trong môi trường quốc tế đa quốc gia, khắc nghiệt, với tác phong mẫu mực, tinh thần trách nhiệm, nhân ái và cầu thị.

Qua đó, hình ảnh mũ nồi xanh Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng ghi dấu ấn đậm nét trong mắt đồng nghiệp quốc tế, lãnh đạo Liên hợp quốc và các phái bộ.

Đội Công binh số 4 tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Cục GGHBVN.

. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng "mũ nồi xanh" còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Thiếu tướng có thể chia sẻ rõ hơn?

+ Cán bộ, chiến sĩ của chúng ta đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dạy học, hướng dẫn làm nông nghiệp, hỗ trợ làm nhà, xây lớp học, khám bệnh miễn phí.

“Chúng tôi nhìn thấy ở những người lính Việt Nam không chỉ là sức mạnh bảo vệ, mà còn là tình yêu thương vô điều kiện được thể hiện qua hành động. Các bạn đã mang đến cho những đứa trẻ của chúng tôi không chỉ là sách vở, mà là một niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng. Chính nhờ sự gắn bó này, người dân Abyei đã xem những người lính Việt Nam như người thân, người bạn đồng hành” Cha xứ Archangelo Michael, đại diện Nhà thờ Catholic tại Abyei

Những việc làm này xuất phát từ tinh thần nhân văn, là nét đặc trưng của Bộ đội Cụ Hồ. Cách tiếp cận đó tạo được nhiều thiện cảm, được lãnh đạo Liên hợp quốc ghi nhận như một “luồng gió mới” trong hoạt động GGHB. Cha xứ Archangelo Michael tại Abyei từng xúc động nói: "Người dân Abyei xem những người lính Việt Nam như người thân, người bạn đồng hành".

. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động gìn giữ hòa bình hiện nay có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

+ Đây là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong điều kiện mới. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được nâng lên tầm quốc tế, khẳng định đường lối đối ngoại quốc phòng là một trụ cột quan trọng, chủ động và có trách nhiệm.

Niềm vui của trẻ em Abyei khi nhận quà từ những Bộ đội Cụ Hồ của Việt Nam.

. Từ thực tiễn hơn 10 năm qua, những kinh nghiệm nào cần tiếp tục được vận dụng, thưa ông?

+ Chúng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý về tổ chức lực lượng, huấn luyện và phối hợp đa quốc gia. Việc kết hợp giữa năng lực chuyên môn với tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt để lực lượng Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp thiết thực cho hòa bình thế giới.

.Xin cảm ơn Thiếu tướng về cuộc trò chuyện này!

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ khen: “Các đồng chí đã thực hiện rất tốt công tác dân vận, lan tỏa hình ảnh mũ nồi xanh của người lính gìn giữ hòa bình, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế. Lãnh đạo, chỉ huy phái bộ đánh giá rất cao khi Quân đội chúng ta có kỷ luật nghiêm minh, tác phong chính quy, các hoạt động chuyên môn của chúng ta có tính chuyên nghiệp rất cao".