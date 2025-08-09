Bộ đội Việt Nam đào rãnh thoát nước giúp người dân châu Phi chống ngập 09/08/2025 10:49

(PLO)- Chứng kiến đời sống người dân địa phương gặp nhiều khó khăn, Bộ đội Việt Nam đã triển khai công trình thoát nước chống ngập cho khu vực dân cư.

Những ngày đầu mùa mưa tại Abyei – khu vực đặc thù thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc UNISFA, tình trạng ngập úng kéo dài khiến đời sống người dân địa phương gặp nhiều khó khăn.

Nhiều nơi ở khu vực Abyei bị ngập lụt mùa mưa.

Tranh thủ thời gian nghỉ cuối tuần, Đội Công binh số 3 của Việt Nam đã tổ chức các hoạt động dân vận thiết thực, góp phần giúp người dân vượt qua thời điểm khắc nghiệt này.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ chính quyền đặc khu hành chính Abyei và được sự đồng thuận của cơ quan Phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 3 đã triển khai công trình thoát nước chống ngập cho khu vực dân cư.

Đội Công binh Việt Nam đào rãnh nước giúp thoát lũ mùa mưa tại khu vực Abyei. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Gần 5 km rãnh được nạo vét, hơn 2 km rãnh mới được đào và hệ thống cống ngầm cũng được hạ đặt, giúp khơi thông dòng chảy và giải quyết cơ bản tình trạng úng ngập sau mưa lớn.

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tấn Tới, Tổ phó Phân đội Cầu đường, chia sẻ: “Thực hiện kế hoạch dân vận của Đội, chúng tôi tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để hỗ trợ người dân. Qua công việc này, tôi và các đồng đội cảm thấy rất tự hào vì góp phần giúp cộng đồng nơi đây có điều kiện sống tốt đẹp hơn.”

Đội ngũ Công binh còn quan tâm đến điều kiện học tập của trẻ em tại Abyei. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Không dừng lại ở việc chống ngập, Đội Công binh Việt Nam còn cải tạo hạ tầng giao thông dân sinh, đặc biệt là đoạn đường dài hơn 3 km gần bệnh viện Abyei.

Tuyến đường này vốn thường xuyên lầy lội trong mùa mưa, gây trở ngại cho việc đi lại và cấp cứu y tế.

Sau khi được san gạt và tu sửa, tuyến đường đã thông thoáng trở lại, hỗ trợ đáng kể hoạt động của cơ sở y tế cũng như sinh hoạt thường ngày của người dân.

Các chiến sĩ đã sửa chữa và làm mới 20 bộ bàn ghế phục vụ học sinh trường cấp 2 địa phương. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Cùng với đó, đội ngũ công binh còn quan tâm đến điều kiện học tập của trẻ em tại Abyei. Các chiến sĩ đã sửa chữa và làm mới 20 bộ bàn ghế phục vụ học sinh trường cấp 2 địa phương. Những hành động nhỏ này đã nhận được sự cảm kích sâu sắc từ thầy cô và học sinh tại trường.

Hoạt động giao lưu văn hóa – giáo dục cũng được Đội Công binh số 3 chú trọng. Tại khu vực nhà thờ Abyei, các chiến sĩ tổ chức chiếu phim hoạt hình và sinh hoạt văn hóa cho các em thiếu nhi.

Hoạt động giao lưu văn hóa – giáo dục cũng được Đội Công binh số 3 chú trọng. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Những thước phim nhẹ nhàng cùng không khí gần gũi, thân thiện đã giúp hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trở nên thân thuộc hơn trong mắt thế hệ trẻ địa phương.

Đội Công binh tổ chức chiếu phim hoạt hình cho các em nhỏ. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Ông Koul Aganj – người đứng đầu về các vấn đề chính quyền địa phương và các cơ quan về luật tại Abyei, chia sẻ: “Trong ba ngày qua, chúng tôi hứng chịu những trận mưa lớn và toàn thị trấn đã bị ngập.

Người dân rất mong Đội Công binh Việt Nam có thể giúp tạo các rãnh thoát nước để tránh thiệt hại và bệnh tật. Chúng tôi trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn. Đây là sứ mệnh của các bạn và các bạn đã thể hiện rất tốt. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành để giúp đỡ người dân Abyei.”

Theo thông tin từ đơn vị, những hoạt động dân vận ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đây không chỉ là dịp tri ân lịch sử mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và tình cảm của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với cộng đồng quốc tế – nơi họ đang thực hiện nhiệm vụ.