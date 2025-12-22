Bắt giữ 14 thanh thiếu niên mang kiếm Nhật dạo phố, phát hiện nhóm trộm xe 22/12/2025 10:31

(PLO)- Bị Tổ công tác 1311 chặn bắt khi đang mang kiếm Nhật, dao bấm đi gây rối trong đêm, nhóm 14 thanh thiếu niên khai nhận là thủ phạm của 4 vụ trộm xe máy.

Ngày 22-12, Công an TP Huế cho biết Tổ công tác 1311 vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên mang "hàng nóng" dạo phố, qua đó lộ diện thủ phạm trộm xe máy.

Khoảng 20 giờ ngày 17-12, Tổ công tác 1311 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường liên quan tiến hành truy xét khẩn cấp nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Tổ công tác 1311 tuần tra trên đường phố Huế

Theo cơ quan công an, nhóm này thường xuyên mang hung khí, chạy xe lạng lách, đánh võng và quay clip đăng TikTok để "câu like". Nhóm này còn có dấu hiệu liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa 14 người từ 13 đến 18 tuổi về trụ sở làm việc. Công an thu giữ 5 hung khí gồm dao bấm, đao, kiếm Nhật và dao tự chế.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận hành vi và khai từ tháng 8-2025 đến nay đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Huế.

Tiếp đó, tối 18-12, lực lượng chức năng tập trung xử lý hành vi lạng lách, đua xe trái phép trên các tuyến phố. Qua đó, công an phát hiện 80 trường hợp vi phạm, tạm giữ 45 phương tiện.

Tổ công tác 1311 là "quả đấm thép" của Công an TP Huế, gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát ma túy và Công an các phường phối hợp.