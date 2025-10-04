Mâu thuẫn khi mời bia, thanh niên rủ người mang kiếm Nhật, dao đến tấn công bạn nhậu 04/10/2025 19:42

(PLO)- Cùng nhậu trong quán karaoke rồi xảy ra mâu thuẫn khi mời bia, thanh niên ở Đà Nẵng về nhà rủ bạn mang kiếm Nhật, dao đến tấn công bạn nhậu.

Ngày 4-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Bốn người này gồm Phạm Như Nghiêm (32 tuổi, ngụ phường Tam Kỳ), Nguyễn Đức Khánh (29 tuổi), Trần Quốc Toản (27 tuổi) và Lê Giao Hữu Triều (19 tuổi, cùng ngụ xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Mâu thuẫn khi mời bia, thanh niên rủ người mang kiếm nhật, dao đến tấn công bạn nhậu. Ảnh: CA

Trước đó, khuya 18-5, Nghiêm (biệt danh “Xĩn Nghiêm”) ngồi nhậu tại bàn gần quầy lễ tân của quán karaoke Dubai (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) cùng với nhiều người, trong đó có TQV (28 tuổi).

Một lúc sau, giữa Nghiêm và anh V xảy ra mâu thuẫn trong việc mời bia qua lại nên Nghiêm bỏ về trước.

Khoảng 20 phút sau, Nghiêm quay lại cùng Toản, Triều, Khánh, mang theo kiếm Nhật, dao tự chế xông vào quán karaoke tấn công khiến hai người bị thương, nhiều khách trong quán hoảng loạn tháo chạy.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.