Một phụ nữ sát hại chồng rồi gọi điện báo cho công an 02/10/2025 12:21

(PLO)- Bị chồng đánh, dọa giết, một phụ nữ ở Đà Nẵng đã sát hại chồng rồi gọi điện báo cho công an.

Ngày 2-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Hoài Thương (27 tuổi, ngụ xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Trà Linh.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày (2-10), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc Thương đã đến đầu thú sau khi sát hại chồng là ông NXT (38 tuổi, ngụ cùng địa chỉ).

Qua điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1-10, sau khi đi nhậu về nhà, ông T đánh vợ và dọa giết cả vợ lẫn hai con nhỏ.

Do nhiều lần bị bạo hành, Thương nảy sinh ý định sát hại chồng, nên dùng khăn và dây dù siết cổ khiến ông T tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thương gọi điện thú nhận với mẹ ruột và Công an xã Trà Linh.

Công an làm việc, lấy lời khai nghi phạm. Ảnh: CA

Ngay trong đêm, Phòng CSHS phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP và Công an xã Trà Linh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của nghi phạm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.