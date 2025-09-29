Bộ đội, công an khiêng cụ bà người Lào vượt 5km đường rừng về nhà 29/09/2025 15:37

(PLO)- Bộ đội, Công an xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng dùng võng khiêng cụ bà người Lào vượt 5km đường rừng về nhà.

Sáng 29-9, các lực lượng công an, quân sự xã miền núi Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) đã giúp đưa một bệnh nhân lớn tuổi người Lào vượt đường núi hiểm trở về bản sau thời gian điều trị ở bệnh viện.

Bộ đội, công an khiêng cụ bà người Lào vượt 5km đường rừng về nhà. Ảnh: AN

Theo đó, bệnh nhân là cụ Pơloong Thị Deeng (75 tuổi, trú tại bản Abưl, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào). Bà Deeng điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng), có nguyện vọng về nhà chăm sóc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa mấy ngày qua, đường sá đi lại vô cùng khó khăn nên người nhà đề nghị xã Hùng Sơn hỗ trợ.

Nhận được đề nghị, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Hùng Sơn đã nhanh chóng cử lực lượng tham gia, trực tiếp đưa bệnh nhân từ bản Atu 2 vượt đường rừng gần 5km về đến nhà ở bản Abưl.

Hành động kịp thời của Bộ đội, Công an xã Hùng Sơn không chỉ bảo đảm an toàn cho người bệnh mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, nhân dân hai địa phương giáp biên giới Việt Nam - Lào.