50 người vào rừng tìm kiếm người đàn ông mất tích 4 ngày 29/09/2025 10:32

(PLO)- Trong ngày 29-9, khoảng 50 người thuộc các lực lượng và người dân tiếp tục tìm kiếm người đàn ông mất tích bốn ngày khi đi tìm mật ong.

Ngày 29-9, ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm tung tích người đàn ông mất tích bốn ngày trong rừng.

Các lực lượng vũ trang, người dân cùng các đội tình nguyện vào rừng tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đi tìm mật ong. Ảnh: SOS

Trước đó, chiều 26-9, cán bộ thôn 6 (xã Thạnh Bình) báo tin, ông Ngô Minh Thoại (60 tuổi, ngụ thôn 6, xã Thạnh Bình) mất tích trong rừng.

Theo trình báo, sáng 25-9, ông Thoại cùng một người bạn đi vào rừng tìm ong. Khi vào rừng, hai người chia thành hai hướng đi tìm ong, hẹn nhau ở lán trại trong rừng vào cuối buổi chiều để ra về.

Tuy nhiên, đến chiều ông Thoại không quay lại lán trại để về nhà. Người đi cùng ông chờ lâu nên về nhà báo tin.

Ngay trong đêm, gia đình huy động bà con vào rừng tìm kiếm nhưng không thấy tung tích ông Thoại.

Đã bốn ngày, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân. Ảnh: SOS

Sau khi nhận tin, chính quyền xã Thạnh Bình huy động công an, quân đội, cùng người dân và các lực lượng tình nguyện vào rừng tìm kiếm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) mưa lớn, người đi cùng không xác định được vị trí, thời điểm ông Thoại mất liên lạc nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trong hôm nay, khoảng 50 người thuộc các lực lượng và người dân tiếp tục tìm kiếm.