Cố bơi qua sông giữa mưa bão, nam thanh niên mất tích 28/09/2025 13:05

(PLO)- Trên đường đi làm về nhà, thanh niên ở xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng cố bơi qua sông bị lũ cuốn trôi.

Ngày 28-9, theo thông tin từ UBND xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm một nạn nhân mất tích khi bơi qua sông Nước Mỹ.

Trước đó, chiều 27-9, Công an xã Khâm Đức nhận tin báo từ người dân về việc, tại khu vực sông Nước Mỹ (Km39 đường Hồ Chí Minh; thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn Lao Đu, xã Khâm Đức và thôn 6, xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng) có người mất tích.

Chủ tịch UBND xã Khâm Đức chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích khi bơi qua sông Nước Mỹ.

Ban đầu, công an xác định nạn nhân là anh LVK (27 tuổi, ngụ thôn 3, xã Khâm Đức).

Anh K đi làm tại thôn 6, xã Phước Hiệp và trên đường về nhà, anh cố bơi qua sông Nước Mỹ thì bị lũ cuốn trôi.

Nhận thông tin, Công an xã Khâm Đức phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, từ thời điểm người dân gặp nạn, trên địa bàn đang có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (bão BUALOI) nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.