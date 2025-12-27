Công an làm rõ nghi vấn chập điện trước căn nhà bị cháy khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk 27/12/2025 12:23

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm bốn người trong gia đình tử vong, trong đó có làm rõ các nghi vấn.

Ngày 27-12, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm bốn người trong gia đình tử vong ở xã Hòa Phú vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy lúc 2 giờ 47 cùng ngày, cột điện phía trước căn nhà bị cháy xuất hiện các tia lửa. Sau đó, ngọn lửa bùng phát tại cột điện này. Tuy nhiên, camera an ninh không quay rõ thời điểm cột điện bị cháy, trong nhà đã xuất hiện đám cháy hay chưa.

Công an phong tỏa, điều tra vụ cháy nhà tại xã Hòa Phú. Ảnh: M.C

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nói cơ quan công an đã nắm thông tin về hiện tượng trên.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà, hiện chưa thể khẳng định vụ cháy nhà do chập điện ở cột điện.

Video cột điện trước căn nhà bị cháy.

“Chúng tôi ghi nhận hiện tượng nghi vấn ở cột điện. Tuy nhiên, để kết luận phải điều tra, làm rõ. Hiện chưa thể kết luận vụ cháy nhà do chập điện từ cột điện được”- lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nói.

​Cùng ngày, lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết công ty đang yêu cầu đơn vị chuyên môn báo cáo các nội dung liên quan vụ việc.

“Bước đầu, chúng tôi nghi vấn do chập điện từ bên trong nhà, gây phóng điện ra bên ngoài cột, gây cháy ở cột điện. Hiện chúng tôi vẫn phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ việc, chưa có kết luận cuối cùng”- lãnh đạo này nói.

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ 55 ngày 27-12, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 56, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú làm bốn người trong một gia đình tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm vợ chồng anh Huỳnh Khánh Duy (35 tuổi)- chị Tạ Thị Khánh Nhàn (28 tuổi) cùng hai con là cháu Huỳnh Bảo Hưng (8 tuổi) và cháu Huỳnh Bảo Lâm (4 tuổi).

Riêng bé trai 1 tháng tuổi (con trai út của anh Duy, chị Nhàn) đang được cấp cứu tại bệnh viện.