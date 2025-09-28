Công an hỗ trợ người đàn ông ở Hưng Yên nhận lại 2,3 tỉ đồng do chuyển khoản nhầm 28/09/2025 11:58

(PLO)- Chuyển khoản nhầm 2,3 tỉ đồng vào tài khoản người lạ, người đàn ông ở Hưng Yên đã được Công an xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ nhận lại đầy đủ số tiền.

Ngày 28-9, Công an xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa hỗ trợ, hướng dẫn anh Lê Ngọc Khải (ngụ tại địa phương) hoàn trả số tiền 2,3 tỉ đồng mà anh Bùi Văn Bắc (ngụ tỉnh Hưng Yên) chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, ngày 20-9, anh Bắc lỡ chuyển khoản nhầm và đã trình báo ngân hàng, cơ quan công an. Sau khi xác minh, Công an xã Tân Khánh Trung đã liên hệ với anh Khải. Ngay sau đó, anh Khải chủ động phối hợp, hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Công an xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp vừa hỗ trợ anh Bùi Văn Bắc nhận lại 2,3 tỉ đồng đã chuyển khoản nhầm. Ảnh: CA

Anh Bắc bày tỏ sự cảm ơn trước sự hỗ trợ kịp thời của Công an và nghĩa cử cao đẹp của anh Khải. Công an xã Tân Khánh Trung đã ghi nhận, biểu dương hành động này, đồng thời khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi giao dịch chuyển khoản, và khi nhận tiền nhầm phải thông báo cho ngân hàng hoặc Công an, tuyệt đối không tự ý chuyển lại tiền cho người lạ.