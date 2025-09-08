1 người dân ở Lâm Đồng nhận lại 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm 08/09/2025 09:59

(PLO)- Công an TP Cần Thơ hỗ trợ xác minh, vận động hoàn trả 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm, trao lại cho ông Dương Văn Phượng, người dân tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vừa trao trả 300 triệu đồng cho ông Dương Văn Phượng (ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, trong quá trình giao dịch trực tuyến, ông Phượng sơ suất chuyển khoản nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân khác. Sau khi phát hiện, ông làm đơn trình báo và đề nghị công an hỗ trợ.

Công an trao trả số tiền chuyển khoản nhầm cho ông Dương Văn Phượng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhanh chóng xác minh, vận động chủ tài khoản liên quan tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền. Sau đó, số tiền đã được trao lại cho ông Phượng.

Qua vụ việc, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi thực hiện giao dịch chuyển tiền để tránh nhầm lẫn. Trường hợp tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không được tự ý sử dụng khi chưa xác minh, nhằm tránh vi phạm pháp luật.