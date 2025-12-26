Phát hiện cánh tay người không nguyên vẹn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 26/12/2025 15:16

(PLO)- CSGT đã đóng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để khám nghiệm hiện trường sau khi phát hiện một cánh tay người không nguyên vẹn trên đường.

Chiều 26-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND, Đội CSGT số 6 thuộc Cục CSGT Bộ Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện cánh tay người không nguyên vẹn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cảnh sát phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, tài xế Phạm Văn Th (40 tuổi, quê xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai) trình báo xe mình có va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nhưng chưa xác định va chạm với người hay súc vật.

Do đường cao tốc không thể dừng lại kiểm tra, anh Th điều khiển xe đi tiếp rồi mới trình báo.

Cụ thể, điểm va chạm tại Km228+900 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng TP.HCM - Khánh Hòa, thuộc địa phận xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng (cầu Mương Mán).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Kiệm phối hợp Đội CSGT số 6 đến hiện trường kiểm tra. Tại làn đường sát dải phân cách giữa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mảnh thịt, xương và một phần cánh tay người.

Đội CSGT số 6 đã tạm thời chặn lối vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại nút giao Ba Bàu, điều tiết xe ra quốc lộ 1 để phục vụ công tác khám nghiệm. Cơ quan chức năng thu giữ một cánh tay người không nguyên vẹn, nghi là của nam giới.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm tung tích nạn nhân và điều tra vụ việc.