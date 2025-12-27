Người mẹ hoảng hốt khi phát hiện con trai tử vong trong nhà ở TP.HCM 27/12/2025 16:49

(PLO)- Công an TP.HCM đang phối hợp điều tra vụ một nam thanh niên tử vong trong căn nhà ở phường Tân Tạo sau khi người mẹ phát hiện và hốt hoảng nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.

Ngày 27-12, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong trong căn nhà.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân sống tại mặt tiền đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP.HCM thấy một người phụ nữ hốt hoảng nhờ sự giúp đỡ. Khi người dân chạy đến hỗ trợ thì phát hiện con trai của người này là anh Q (31 tuổi) đã tử vong trong nhà.

Sự việc ngay sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng địa phương. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt, phong tỏa khu vực quanh căn nhà để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: H. TÂM

Theo người dân, gia đình anh Q có bốn thành viên cùng sinh sống tại đây, riêng nạn nhân chưa lập gia đình. Những người hàng xóm cho biết gia đình nạn nhân sống khá khép kín, ít giao lưu với những người xung quanh.

Hằng ngày, căn nhà này thường xuyên trong tình trạng "cửa đóng then cài". Do đó, khi sự việc phát hiện nam thanh niên tử vong trong căn nhà xảy ra, nhiều người dân trong khu vực không khỏi bất ngờ.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.