Gia Lai: Phá đường dây trộm hơn 5.000 con chó 07/02/2026 16:08

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá đường dây bắt trộm chó và tiêu thụ chó quy mô lớn, lên đến 5.200 con, thu lợi bất chính 2,6 tỉ đồng.

Ngày 7-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, triệt phá thành công một đường dây trộm cắp chó hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn và bắt giữ sáu người, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng công an thống kê, từ năm 2025 đến nay, nhóm này đã bắt trộm khoảng 5.200 con chó, tổng trọng lượng 52 tấn, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỉ đồng. Ảnh: CA.

Nhóm trộm chó do Hoàng Văn Hoan (42 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cầm đầu. Trong đường dây, có Trần Minh Báu (41 tuổi), Phạm Minh Phúc (37 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai); Hoàng Thanh Hùng (36 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng); Trần Văn Toản (40 tuổi, quê xã Nghi Sơn, tỉnh Ninh Bình- ngụ xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, lực lượng công an đã thu giữ 23 con chó, tổng trọng lượng khoảng 270 kg. Khám xét nhà của các đối tượng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội như các bộ kích điện, thòng lọng, hơn 1 kg ớt bột, 4 xe mô tô các loại…

Theo Công an tỉnh Gia Lai, đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rất chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự và đời sống Nhân dân.

Cụ thể, phương thức thủ đoạn của nhóm trộm chó là hoạt động từ 23 giờ đến 4 giờ sáng tại các tuyến đường vùng ven TP Pleiku (cũ), các thôn làng của tỉnh Gia Lai. Nhóm tổ chức đi từng cặp, hai xe máy, che biển số mang theo kích điện, thòng lọng để bắt chó. Thậm chí, dùng ớt bột để chống trả nếu bị phát hiện.

Tang vật và phương tiện dùng trộm chó.

Sáu người bị công an bắt giữ.

Mỗi đêm, nhóm bắt trộm được chó đều mang về điểm tập tại 24 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất. Phần lớn “hàng” được bán cho Trần Văn Toản (trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi). Ngoài ra, nhóm bán cho một số quán thịt cầy trên địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú…

Cụ thể, Hoàng Văn Hoan khai mỗi ngày bắt được trung bình 22 con chó về bán lấy tiền tiêu xài cá nhân; Trần Văn Toản khai thu mua chó với số lượng lớn, bán cho các mối ở ngoài Bắc.

