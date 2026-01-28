Bắt quả tang nhóm trộm chó, mèo đem bán tiêu thụ ở TP.HCM 28/01/2026 19:35

(PLO)- Trong lúc kiểm tra một căn hộ cho thuê ở phường Tân Hưng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi trộm cắp, thu gom chó mèo.

Ngày 28-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo trên địa bàn thành phố.

Bắt quả tang nhóm trộm chó, mèo đem bán tiêu thụ ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng) thì phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp vật nuôi.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 người: Lê Minh Thanh (49 tuổi), Lê Quốc Khánh (25 tuổi), Nguyễn Duy Thiện (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi) và Phạm Minh Phước (54 tuổi), cùng ngụ TP.HCM.

Công an TP.HCM bắt quả tang nhóm 5 người trộm cắp, thu gom chó mèo đem tiêu thụ, thu giữ hàng chục con vật cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan. Ảnh: CA

Kiểm tra hiện trường, công an thu giữ nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng khoảng 92 kg; cùng các tang vật như cân, túi vải, dây dù dùng để bắt chó mèo và 4 xe mô tô phục vụ việc di chuyển, vận chuyển.

Qua làm việc ban đầu, Thanh, Thiện và Phước khai nhận đã đi bắt trộm chó, mèo tại phường Tân Hưng và một số khu vực lân cận, sau đó bán lại cho Khánh và Long để tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an phường Tân Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng công an kiểm tra căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, phát hiện chó mèo bị trộm cắp cùng dụng cụ, xe máy dùng để vận chuyển, tiêu thụ. Ảnh: CA

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, đặc biệt là vật nuôi trong gia đình; không thả rông chó, mèo và cần có biện pháp quản lý chặt chẽ. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt trộm hoặc thu gom, vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.