Phát hiện thi thể nam giới ven sông Giồng Ông Tố 28/01/2026 10:13

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra vụ một nam giới được người dân phát hiện tử vong ven sông Giồng Ông Tố, thuộc phường Bình Trưng, TP.HCM.

Ngày 28-1, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn phường Bình Trưng.

Phát hiện thi thể nam giới ven sông Giồng Ông Tố. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng 23-1, người dân đi lại khu vực bờ sông Giồng Ông Tố, đoạn gần công viên Lê Hữu Kiều, đường Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng, phát hiện một thi thể nam giới nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Trưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần ngắn màu xám. Hiện chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Công an đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân nêu trên, liên hệ trình báo tại địa chỉ số 9 đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú để phối hợp giải quyết.