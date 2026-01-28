TP.HCM kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc 28/01/2026 06:20

Tối 27-1, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc.

Kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: PHẠM HẢI

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại TP.HCM và phu nhân Vương Đan. Buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, đoàn ngoại giao, doanh nghiệp và cộng đồng người Hoa tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM nhấn mạnh trong 76 năm qua, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố. Mối quan hệ phát triển từ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đến hợp tác toàn diện hiện nay.

Ông Đường Lập, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ông Đường Lập, dưới sự định hướng của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, Trung Quốc và Việt Nam đang đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc cũng điểm lại kết quả nổi bật trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng, trong đó khu vực phía Nam đóng vai trò quan trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ ổn định, hữu nghị với Trung Quốc.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Ở cấp địa phương, TP.HCM không ngừng mở rộng hợp tác với các địa phương Trung Quốc về thương mại, đầu tư, hạ tầng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Lộc Hà tin tưởng thời gian tới, hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương Trung Quốc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ. Điều này góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM trò chuyện cùng khách mời. Ảnh: PHẠM HẢI

Buổi tiệc diễn ra trong không khí hữu nghị, thắm tình đoàn kết, hướng tới mục tiêu tăng cường tin cậy và hợp tác cùng phát triển giữa nhân dân hai nước.