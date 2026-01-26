Phát hiện 2 thanh niên dương tính ma túy, công an lần ra vụ trộm xe máy 26/01/2026 20:13

(PLO)- Trong quá trình tuần tra, Công an phường Thuận Giao phát hiện hai thanh niên dương tính với ma túy, qua đấu tranh đã làm rõ hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Ngày 26-1, Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý hai nam thanh niên liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn phường Thuận Giao.

Khu vực dãy trọ hai nam thanh niên trộm xe máy. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 20-1, Tổ tuần tra đảm bảo an ninh cơ sở Công an phường Thuận Giao, TP.HCM tuần tra trên tuyến đường Thuận Giao 19, khu phố Hòa Lân 2 thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy lưu thông vào đêm khuya có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, công an xác định TMĐ (38 tuổi, ngụ Cần Thơ) điều khiển xe máy biển số 67C1-285.43 chở theo NVT (21 tuổi, ngụ An Giang). Qua test nhanh, cả hai đều dương tính với ma túy nên được mời về trụ sở làm việc.

Hai nam thanh niên cùng xe tang vật. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Đ và T thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, khi làm việc về nguồn gốc chiếc xe máy, hai nam thanh niên khai báo quanh co, không rõ ràng.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an phường Thuận Giao tổ chức rà soát các vụ mất trộm xe máy trên địa bàn. Trước các chứng cứ thu thập được, hai nam thanh niên khai nhận vừa chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc ngày 8-1-2026, sau đó bàn bạc cùng nhau đi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai, khoảng 1 giờ 20 cùng ngày, Đ và T đã trộm chiếc xe máy trên tại một khu nhà trọ thuộc khu phố Bình Giao. Khi đang di chuyển thì bị tổ tuần tra phát hiện, kiểm tra.

Đến rạng sáng 23-1, Công an phường Thuận Giao đã mời làm việc với anh LVP (46 tuổi, ngụ An Giang), là chủ sở hữu chiếc xe bị trộm.

Công an phường Thuận Giao đã hoàn tất hồ sơ để xử lý TMĐ và NVT theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xây dựng địa bàn không ma túy trong năm 2026.