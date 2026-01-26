Xác minh nam thanh niên có hành vi phản cảm trước cổng trường đại học 26/01/2026 11:39

(PLO)- Lực lượng chức năng đang xác minh clip nam thanh niên có hành vi phản cảm trước cổng một trường đại học ở TP.HCM, gây bức xúc dư luận.

Ngày 26-1, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa, TP.HCM cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp các đơn vị liên quan và Trung tâm Quản lý Đại học Quốc gia TP.HCM xác minh nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội. Clip này ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi phản cảm trước cổng một trường đại học nằm trên địa bàn phường.

Xác minh nam thanh niên có hành vi phản cảm trước cổng một trường đại học nằm trên địa bàn phường Đông Hòa. Ảnh: MXH

Trước đó, tài khoản mạng xã hội tên MNL đăng tải nhiều hình ảnh, clip kèm nội dung nhạy cảm. Trong đó, một số hình ảnh ghi nhận nam thanh niên đứng trước cổng một trường đại học nằm trên phường Đông Hòa, TP.HCM có biểu hiện phản cảm. Các bài đăng này lan truyền nhanh chóng, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ.

Không chỉ đăng tải hình ảnh nhạy cảm, tài khoản này còn kèm theo nhiều dòng trạng thái, bình luận phản cảm. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa cho biết địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân và dư luận. UBND phường chỉ đạo Công an phường phối hợp các đơn vị khẩn trương xác minh danh tính người liên quan, làm rõ động cơ đăng tải. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Lãnh đạo Công an phường Đông Hòa cũng xác nhận đang phối hợp với các đơn vị liên quan để mời nam thanh niên này lên làm việc.