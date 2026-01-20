CSGT TP.HCM ứng trực 100% quân số trước, sau bán kết U23 Việt Nam – Trung Quốc 20/01/2026 20:19

(PLO)- Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa ùn tắc trước, trong và sau trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, lực lượng CSGT TP.HCM triển khai 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn từ 18 giờ ngày 20-1.

Tối 20-1, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng PC08 đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước và sau trận bán kết Giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, diễn ra lúc 22 giờ 30 phút cùng ngày.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, từ 18 giờ, 100% cán bộ, chiến sĩ Phòng PC08 được bố trí sẵn sàng ứng trực, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến giao thông và an ninh trật tự trên toàn địa bàn thành phố.

Bên cạnh lực lượng CSGT, nhiều tổ công tác liên ngành được thành lập, phối hợp với cảnh sát cơ động, công an phường, xã, đặc khu, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên… tổ chức điều tiết giao thông, lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm và khu vực tập trung đông người.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, vận động người dân cổ vũ bóng đá văn minh, không tụ tập gây rối, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Các hành vi vi phạm như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, ngồi trên nóc xe, tụ tập quá khích gây mất an ninh trật tự, đua xe trái phép, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng… sẽ bị xử lý nghiêm.

Lực lượng CSGT TP.HCM bố trí chốt kiểm soát, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trung tâm trước giờ diễn ra trận bán kết U23 châu Á 2026, bảo đảm an toàn cho người dân ra đường cổ vũ bóng đá. Ảnh: PHẠM HẢI

Song song đó, Phòng PC08 tăng cường nắm tình hình, phối hợp các tổ công tác mặc thường phục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. CSGT tổ chức chốt chặn kết hợp tuần tra lưu động tại các tuyến, giao lộ trọng điểm nhằm chủ động phân luồng, hạn chế ùn tắc cục bộ.

Đáng chú ý, Phòng PC08 phối hợp Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát. Thông qua phân tích tình hình giao thông theo thời gian thực, các phương án phân luồng từ xa, từ sớm được triển khai, tránh để phương tiện dồn về một tuyến gây ùn ứ, đồng thời tăng cường điều tiết tại khu vực trung tâm thành phố.

CSGT tuyên truyền, nhắc nhở người dân cổ vũ bóng đá văn minh, chấp hành luật giao thông, không tụ tập quá khích, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông chung của thành phố. Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng PC08 khuyến cáo người dân khi tham gia cổ vũ bóng đá cần giữ thái độ ôn hòa, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; đi đúng làn đường, phần đường, không đi ngược chiều, không vào đường cấm và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện.