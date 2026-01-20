Bãi rác tự phát ở phường Đông Hòa lại bốc cháy dữ dội 20/01/2026 15:03

(PLO)- Một bãi rác tự phát nằm trong hẻm đường Đỗ Mười, phường Đông Hòa, TP.HCM lại cháy dữ dội, cột khói cao đe dọa an toàn nhiều hộ dân xung quanh.

VIDEO: Bãi rác tự phát sát khu dân cư ở phường Đông Hòa lại xảy ra cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên PLO, chiều tối 19-1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi rác tự phát trên khu đất trống trong hẻm đường Đỗ Mười. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh, khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm khu vực dân cư lân cận.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại bãi rác tự phát chiều tối 19-1, nhiều vật liệu dễ cháy như xốp, chăn nệm, bao bì nhựa khiến đám cháy lan nhanh, cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 33, Phòng PC07, Công an TP.HCM đã điều động lực lượng đến hiện trường dập lửa. Đến tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn.

Tuy nhiên, trưa 20-1, theo ghi nhận của PV, bên trong bãi rác vẫn còn nhiều điểm âm ỉ, khói tiếp tục bốc lên kèm theo những đốm lửa nhỏ. Khu vực trống trải, có gió mạnh, rác thải chủ yếu là bông, xốp, chăn nệm tiềm ẩn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Trưa 20-1, bên trong bãi rác vẫn còn nhiều điểm âm ỉ, khói tiếp tục bốc lên, tiềm ẩn nguy cơ cháy bùng phát trở lại. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân cho biết mỗi khi xảy ra cháy, khói và mùi khét bao trùm cả hẻm nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Một số hộ phải đóng kín cửa, thậm chí di chuyển đồ đạc ra ngoài để phòng ngừa cháy lan.

Trước đó, chiều tối 27-12-2025, bãi rác này cũng từng xảy ra cháy lớn. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đó, chiều tối 27-12-2025, bãi rác này từng xảy ra cháy lớn. Lực lượng PCCC khi đó phải sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng dập lửa trong nhiều giờ liền mới khống chế hoàn toàn.

Người dân tự viết bảng "Cấm đốt rác" treo tại khu đất trống nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ. Ảnh: PHẠM HẢI



Theo quan sát, khu vực bãi rác được quây tạm bằng tôn, diện tích hàng trăm mét vuông, nằm sát nhiều nhà dân. Rác thải chất đống cao hơn 2 m gồm nhiều vật liệu dễ cháy khiến lửa bén rất nhanh, công tác tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Bà N, người dân sống cạnh bãi rác, cho biết khi phát hiện cháy, người dân trong hẻm đã xúm lại dập lửa nhưng bất thành.

“Nhà sát vách bãi rác nên tối ngủ rất sợ. Mấy bữa trước cũng cháy một lần lớn lắm. Mùa mưa thì hôi thối, mùa nắng thì lo cháy nổ, mong sớm được xử lý để người dân an tâm”, bà N nói.

Bên trong bãi rác tự phát chất đầy vật liệu dễ cháy, nguy cơ cháy lan sang các nhà dân nằm sát khu vực. Ảnh: PHẠM HẢI

Chị B, người đầu tiên phát hiện vụ cháy chiều 19-1, cho hay chị thấy khói bốc lên nên kêu gọi mọi người dập lửa nhưng không hiệu quả.

“Khu này nhiều nhà tạm, cháy là rất sợ lan sang nhà. Có lần tôi còn thấy người đi xe ba gác chở rác tới đổ, tôi đã ngăn cản”, chị B kể.

Bãi rác tự phát rộng hàng trăm mét vuông tiếp tục cháy âm ỉ, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang khu dân cư lân cận. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa cho biết khu đất trống có bãi rác tự phát thuộc phạm vi quản lý của Đại học Quốc gia TP.HCM. Phường đã tiếp nhận phản ánh của người dân, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan để tham mưu phương án xử lý, tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.