CSGT tịch thu xe máy đối với người đàn ông buông 2 tay, mở loa trên đường 21/01/2026 10:57

(PLO)- CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt, tịch thu xe đối với người đàn ông có hành vi buông hai tay, mở loa khi đang điều khiển xe trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Ngày 21-1, Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, cho biết vừa xử phạt người đàn ông có hành vi điều khiển xe mô tô buông cả hai tay, mở loa nghe nhạc khi lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ, TP.HCM).

CSGT tịch thu xe máy người đàn ông buông hai tay, mở loa gây phản cảm trên đường phố. Ảnh: PC08

Theo đó, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển số 64C1-171… lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo.

Đáng chú ý, phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái; trong quá trình di chuyển, người điều khiển mở loa nghe nhạc lắp phía trên taplo, buông cả hai tay lái và ngả người ra phía sau, tựa lưng vào ghế được cố định trên yên xe, gây mất an toàn giao thông và phản cảm nơi công cộng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành xác minh, mời chủ phương tiện và người điều khiển liên quan đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Ông CQT (38 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện ngụ TP.HCM) làm việc với công an. Ảnh: PC08

Đến ngày 17-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực trung tâm TP.HCM, tổ công tác Đội CSGT Bến Thành phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô có đặc điểm trùng khớp với phương tiện trong clip nên đã dừng xe kiểm tra, mời về trụ sở đơn vị để phối hợp giải quyết.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là ông CQT (38 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện ngụ TP.HCM). Tại cơ quan công an, ông T đã thừa nhận các hành vi vi phạm. Sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích quy định, ông T cam kết không tái phạm.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông CQT về các hành vi: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô; sử dụng thiết bị âm thanh (không phải thiết bị trợ thính) khi điều khiển phương tiện; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng thiết bị âm thanh bị phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng; hành vi không có gương chiếu hậu bên trái bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng. Đồng thời bị tịch thu phương tiện với hành vi điều khiển xe buông cả hai tay.