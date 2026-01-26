Công an phường ở TP.HCM đưa người đàn ông 18 năm thất lạc đoàn tụ gia đình 26/01/2026 11:00

(PLO)- Trong lúc tuần tra trên địa bàn, Công an phường Phú Lợi, TP.HCM đã phát hiện, hỗ trợ xác minh và giúp một người đàn ông lang thang nhiều năm trở về với gia đình sau gần 18 năm mất liên lạc.

Ngày 26-1, Công an phường Phú Lợi, TP.HCM cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người đàn ông trên địa bàn bị thất lạc gần 18 năm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Sau gần 18 năm thất lạc, người đàn ông được công an phường giúp trở về với gia đình. Ảnh: CA

Theo Công an phường Phú Lợi, thời gian qua, phong trào thi đua “ba nhất” được Công an phường Phú Lợi triển khai sâu rộng, mang lại nhiều kết quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ người dân.

Một trong những trường hợp điển hình là việc Đại úy Ngô Quang Vượng, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phú Lợi, trực tiếp hỗ trợ giúp một người đàn ông đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài thất lạc.

Trước đó, trưa ngày 23-1, trong quá trình tuần tra trên tuyến Đại lộ Bình Dương, thuộc phường Phú Lợi, Đại úy Ngô Quang Vượng cùng tổ công tác phát hiện một người đàn ông nằm ngủ trên vỉa hè, có biểu hiện mệt mỏi, tinh thần không ổn định. Tổ công tác đã tiếp cận, thăm hỏi và tìm hiểu thông tin để kịp thời hỗ trợ.

Qua trao đổi, người đàn ông không nhớ rõ họ tên, chỉ nhớ khoảng 18–20 năm trước từng sinh sống cùng người thân tên Vượng và Thìn tại khu vực kho đạn K8, thuộc khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi. Sau đó, người này rời đi, lang thang nhiều nơi và bị thất lạc gia đình trong thời gian dài.

Ông Trần Quang Thành (61 tuổi, quê Phú Thọ) gặp lại người thân xúc động. Ảnh: CA

Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt, Đại úy Ngô Quang Vượng đã chủ động triển khai các biện pháp xác minh, trực tiếp phối hợp với người dân sinh sống quanh khu vực kho đạn K8, thuộc khu phố Hiệp Thành 8, để thu thập thông tin liên quan.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an đã xác định được thân nhân và nơi cư trú của người đàn ông tại đường Nguyễn Bình, phường Phú Lợi.



Sau đó, tổ công tác đã đưa người đàn ông trở về với gia đình tại địa chỉ tổ 16, đường Nguyễn Bình, phường Phú Lợi, TP.HCM, giúp họ đoàn tụ sau gần 18 năm xa cách trong niềm xúc động.

Việc làm trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở, đồng thời cho thấy hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua “ba nhất” trong công tác công an, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an TP.HCM trong lòng người dân.