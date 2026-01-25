TP.HCM: Tìm thân nhân thi thể nữ trôi sông Đồng Nai, bụng có vết mổ 25/01/2026 14:59

(PLO)- Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, đồng thời phát thông báo tìm thân nhân của một thi thể nữ giới trôi trên sông Đồng Nai, được phát hiện trên địa bàn phường Đông Hòa.

Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên sông Đồng Nai, đồng thời kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin để xác định danh tính nạn nhân.

Ảnh minh hoạ AI.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-1, nhân viên cảng Tây Nam, khu vực gần cầu Đồng Nai (phường Đông Hòa, TP.HCM) phát hiện một thi thể nữ giới trôi trên sông Đồng Nai nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành ghi nhận, khám nghiệm ban đầu và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Qua ghi nhận, nạn nhân là nữ giới, khoảng 60 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo dài tay sọc nâu đen, quần thun dài màu đen. Đáng chú ý, ở vùng bụng của thi thể có vết mổ và đặt túi đựng chất thải.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân, đề nghị liên hệ cán bộ điều tra Hồ Khắc Tiến Thành, số điện thoại 0942.786.060, để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.