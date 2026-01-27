CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng đưa bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật đi cấp cứu 27/01/2026 21:04

(PLO)- Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã kịp thời dùng xe mô tô đặc chủng dẫn đường, đưa bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật xuyên qua dòng xe đông đúc để đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 27–1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa hỗ trợ cứu sống một bé trai trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26-1. Thời điểm này, Đại úy Cao Hoài Sang, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Quý (TP.HCM) thì một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến cầu cứu.

Người mẹ cho biết con trai 2 tuổi của mình đang bị hóc dị vật, có dấu hiệu tím tái và cần đến bệnh viện gấp.

Nhận thấy mật độ phương tiện vào giờ cao điểm rất đông, nếu di chuyển bằng xe cá nhân sẽ mất nhiều thời gian, Đại úy Sang đã lập tức báo cáo trực ban. Sau đó, anh đã dùng xe mô tô đặc chủng chở hai mẹ con hướng thẳng về Bệnh viện Thống Nhất.

Lực lượng CSGT đã mở còi hụ, mở đường để đưa bé trai nhanh chóng đến bệnh viện. Ảnh cắt từ clip

Tại Bệnh viện Thống Nhất, sau khi thăm khám sơ bộ, các bác sĩ chỉ định phải chuyển ngay bé trai sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để can thiệp chuyên sâu. Không chần chừ, chiến sĩ Đội CSGT Tân Sơn Nhất tiếp tục nổ máy xe đặc chủng, bật còi ưu tiên để "mở đường" xuyên qua dòng xe cộ đông đúc.

Nhờ sự dẫn đường kịp thời của CSGT, bé trai đã được đưa đến bệnh viện chuyên khoa trong thời gian ngắn nhất. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã gắp thành công dị vật ra ngoài.

Hiện sức khỏe bé trai 2 tuổi đã ổn định. Xúc động trước sự tận tụy của chiến sĩ cảnh sát, gia đình cháu bé đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị vì hành động hết lòng vì nhân dân.