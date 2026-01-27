Cháy tiệm rượu trên đường Hai Bà Trưng, giao thông trung tâm TP.HCM ùn tắc 27/01/2026 18:43

(PLO)- Cháy tiệm rượu trên đường Hai Bà Trưng khiến khói đen bao trùm khu vực, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường khiến giao thông trung tâm TP.HCM ùn tắc kéo dài.

Chiều 27-1, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa một phần đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa (quận 1 cũ), TP.HCM để thu dọn hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy tiệm rượu vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, khói đen kèm mùi khét bốc ra từ tầng hai bên trong tiệm rượu số 369 đường Hai Bà Trưng.

Phát hiện hỏa hoạn, nhân viên cửa hàng và người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy và các kiện hàng đóng gói kín, lửa lan nhanh.

Chỉ trong ít phút, khói đặc bao trùm toàn bộ không gian cửa hàng rồi tràn ra mặt đường khiến người tham gia giao thông hốt hoảng.

Cảnh sát tiếp cận khống chế đám cháy. Ảnh: Hữu Tâm

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ đến hiện trường. Để tiếp cận điểm lửa, các chiến sĩ đeo mặt nạ chống độc, tiến sâu vào bên trong phun vòi rồng khống chế đám cháy, ngăn hỏa hoạn lan sang các nhà cao tầng liền kề.

Do vụ cháy tiệm rượu xảy ra vào giờ cao điểm trên trục đường huyết mạch, khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn, di chuyển khó khăn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến khu vực ùn tắc. Ảnh: Hữu Tâm

Đến khoảng 17 giờ 30 phút, vụ cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu ghi nhận vụ cháy tiệm rượu không gây thương vong về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng, ám khói đen.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.