Lời khai của nhóm mua 500 tấn 'thủy tinh lỏng' ngâm 3.000 tấn ốc bươu

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
"Biết hóa chất độc hại nhưng vẫn làm"
Tại cơ quan công an, Huỳnh Văn Trường thừa nhận đã tổ chức ngâm thịt ốc bươu bằng hóa chất công nghiệp liên tục từ năm 2021 đến khi bị phát hiện.
"Tôi dùng hóa chất ngâm cho ốc bóng đẹp chứ không làm nở ốc hay tăng trọng lượng. Tôi biết hóa chất này độc hại, không được sử dụng trong chế biến thực phẩm nhưng vẫn làm vì cuộc sống khó khăn" – Trường nói.
Trường khai mua hóa chất Natri Silicate hay còn gọi là "thủy tinh lỏng" tại chợ Kim Biên với giá 6.000 đồng/kg.
Khi mua, Trường nói với người bán là dùng để ngâm ốc. Do bản thân không biết chữ, các giao dịch mua hóa chất này Trường đều phải nhờ người thân.
Về quy trình pha chế, Trường trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo nhân viên pha theo tỉ lệ: 5 kg hóa chất ngâm 150 kg thịt ốc cùng nước xăm xắp. Thịt ốc được ngâm liên tục trong bốn tiếng đồng hồ, sau đó mang đi rửa sạch rồi đem bán cho các đầu mối.
Theo lời khai của bị can, nguồn ốc bươu được thu gom từ nhiều đầu mối ở các tỉnh miền Tây. Sau khi ngân hóa chất tại cơ sở ở TP.HCM, thịt ốc được đưa ra chợ đầu mối Bình Điền hoặc bán sỉ để tiêu thụ.
Ngoài ra, Trường còn có một sạp hàng riêng chuyên bán loại ốc này để cung cấp cho các quán bún ốc, quán cơm và nhà hàng trên khắp địa bàn TP.HCM.
Đã cung cấp 3.000 tấn thịt ốc bẩn
Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, PC03 Công an TP.HCM đã kiểm tra cơ sở sơ chế thịt ốc không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn ba tấn thịt ốc bươu đang được ngâm trong dung dịch "thủy tinh lỏng". Công an cũng thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất này đang được cất giấu tại cơ sở.
Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM khẳng định toàn bộ mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate. Đây là hóa chất dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, có tính kiềm mạnh, gây tổn thương đường tiêu hóa và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe.
Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2021 đến nay, Trường đã sử dụng khoảng 500 tấn hóa chất công nghiệp để ngâm khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Hành vi này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường sức khỏe và tính mạng người dân.
Hiện Công an TP.HCM đã xác định được người bán hóa chất cho Trường và đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nhân viên giúp sức cũng như các đơn vị tiêu thụ thịt ốc nhiễm hóa chất để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tác hại của Natri Silicate
Natri Silicate (thủy tinh lỏng) khi đi vào cơ thể người có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính. Theo khuyến cáo, việc tiêu thụ thực phẩm chứa chất này thường xuyên sẽ làm bào mòn niêm mạc dạ dày, gây suy thận và các bệnh lý về gan.