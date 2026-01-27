Lời khai của nhóm mua 500 tấn 'thủy tinh lỏng' ngâm 3.000 tấn ốc bươu 27/01/2026 16:35

(PLO)- Bất chấp sức khỏe người dân, Huỳnh Văn Trường khai đã sử dụng 500 tấn "thủy tinh lỏng" ngâm 3.000 tấn thịt ốc trước khi cung cấp cho các chợ đầu mối tại TP.HCM.

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

"Biết hóa chất độc hại nhưng vẫn làm"

Tại cơ quan công an, Huỳnh Văn Trường thừa nhận đã tổ chức ngâm thịt ốc bươu bằng hóa chất công nghiệp liên tục từ năm 2021 đến khi bị phát hiện.

Công an đã khởi tố, bắt ông Trường về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: CA

"Tôi dùng hóa chất ngâm cho ốc bóng đẹp chứ không làm nở ốc hay tăng trọng lượng. Tôi biết hóa chất này độc hại, không được sử dụng trong chế biến thực phẩm nhưng vẫn làm vì cuộc sống khó khăn" – Trường nói.

Trường khai mua hóa chất Natri Silicate hay còn gọi là "thủy tinh lỏng" tại chợ Kim Biên với giá 6.000 đồng/kg.

Công an phát hiện số lượng lớn thịt ốc ngâm hóa chất tại cơ sở của ông Trường. Ảnh: CA

Khi mua, Trường nói với người bán là dùng để ngâm ốc. Do bản thân không biết chữ, các giao dịch mua hóa chất này Trường đều phải nhờ người thân.

Về quy trình pha chế, Trường trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo nhân viên pha theo tỉ lệ: 5 kg hóa chất ngâm 150 kg thịt ốc cùng nước xăm xắp. Thịt ốc được ngâm liên tục trong bốn tiếng đồng hồ, sau đó mang đi rửa sạch rồi đem bán cho các đầu mối.

Ông Trường (bên trái) khai việc biết hóa chất "thủy tinh lỏng" không được sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm nhưng vẫn làm. Ảnh: CA

Theo lời khai của bị can, nguồn ốc bươu được thu gom từ nhiều đầu mối ở các tỉnh miền Tây. Sau khi ngân hóa chất tại cơ sở ở TP.HCM, thịt ốc được đưa ra chợ đầu mối Bình Điền hoặc bán sỉ để tiêu thụ.

Ngoài ra, Trường còn có một sạp hàng riêng chuyên bán loại ốc này để cung cấp cho các quán bún ốc, quán cơm và nhà hàng trên khắp địa bàn TP.HCM.

Đã cung cấp 3.000 tấn thịt ốc bẩn

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, PC03 Công an TP.HCM đã kiểm tra cơ sở sơ chế thịt ốc không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông.

Ông Trường cũng có một sạp hàng bán thịt ốc ở chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn ba tấn thịt ốc bươu đang được ngâm trong dung dịch "thủy tinh lỏng". Công an cũng thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất này đang được cất giấu tại cơ sở.

Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM khẳng định toàn bộ mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate. Đây là hóa chất dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, có tính kiềm mạnh, gây tổn thương đường tiêu hóa và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe.

Toàn bộ số ốc phát hiện tại cơ sở của ông Trường đều có chứa Natri Silicate. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2021 đến nay, Trường đã sử dụng khoảng 500 tấn hóa chất công nghiệp để ngâm khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Hành vi này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường sức khỏe và tính mạng người dân.

Ông Trường khai việc ngâm ốc với hóa chất trong liên tục 4 giờ đồng hồ. Ảnh: CA

Hiện Công an TP.HCM đã xác định được người bán hóa chất cho Trường và đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nhân viên giúp sức cũng như các đơn vị tiêu thụ thịt ốc nhiễm hóa chất để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.