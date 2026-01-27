Triệt phá đường dây dùng 500 tấn 'thủy tinh lỏng' ngâm 3.000 tấn thịt ốc bươu 27/01/2026 13:49

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây dùng 500 tấn Natri Silicate hay còn gọi là "thủy tinh lỏng" ngâm 3.000 tấn thịt ốc bươu bán ra thị trường, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 27-1-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp với quy mô đặc biệt lớn.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Đội 4 - PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Trường để xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Dùng hóa chất công nghiệp để "phù phép" ốc bươu

Trước đó, lực lượng PC03 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cơ sở sơ chế thịt ốc không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông (quận 8 cũ).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ hơn ba tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế đang được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate, thường gọi là “thủy tinh lỏng”.

Công an khởi tố bắt ông Huỳnh Văn Trường để điều tra. Ảnh: CA

Mở rộng kiểm tra, Công an tiếp tục phát hiện và tạm giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu tại cơ sở để phục vụ việc ngâm ốc.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định, toàn bộ mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate. Đây là loại hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong thực phẩm. Chất này có tính kiềm mạnh, gây tổn thương đường tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe.

Số lượng ốc mỗi ngày cơ sở ông Trường bán ra thị trường rất lớn. Ảnh: CA

Khoảng 3.000 tấn thịt ốc ngâm hóa chất đã bán ra thị trường

Tại Cơ quan CSĐT, Huỳnh Văn Trường (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Trường cho biết đã tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất công nghiệp từ năm 2021 đến khi bị phát hiện.

Công an xác định, hóa chất ông Trường sử dụng rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Ảnh: CA

Thống kê cho thấy, quy mô của đường dây này cực lớn khi Trường đã sử dụng khoảng 500 tấn hóa chất Natri Silicate để ngâm khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu. Số lượng ốc này sau đó được đưa ra thị trường tiêu thụ xuyên suốt nhiều năm qua, giúp Trường thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đã giúp sức cho bị can trong việc tiêu thụ sản phẩm ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi bán, cung cấp hóa chất không đúng quy định, không đúng đối tượng.

Theo Công an TP.HCM, vụ án là minh chứng sinh động cho quyết tâm chính trị cao và hiệu quả của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết, đồng thời là lời cảnh báo đanh thép: mọi hành vi xâm hại sức khỏe nhân dân, dù tinh vi, kéo dài nhiều năm, cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo: khi người dân phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, cần kịp thời trình báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trực tiếp thông tin đến PC03 Công an TP.HCM để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững kỷ cương pháp luật.