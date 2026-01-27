TP.HCM: Một phụ nữ đang chở pháo nổ đi bán thì bị bắt 27/01/2026 13:54

(PLO)- Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM vừa bắt quả tang Lê Thị Mai Trâm đang vận chuyển và tàng trữ trái phép hơn 67kg pháo nổ.

Ngày 27-1, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM vừa bàn giao hồ sơ vụ án cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối với Lê Thị Mai Trâm (47 tuổi).

Bà Trâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một người có biểu hiện nghi vấn buôn bán pháo nổ nên tổ chức theo dõi. Lúc 14 giờ ngày 30-12-2025, bà Trâm đang điều khiển xe máy chở 2 thùng giấy carton trên đường Tô Ký, xã Đông Thạnh thì bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện số hàng hóa trong thùng bà Trâm chở là 9 hộp pháo nổ, trọng lượng là 14,6 kg.

Mở rộng điều tra, Công an xã Đông Thạnh đã khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Trâm tại căn nhà không số trên đường DL4 phường Thới Hòa, TP.HCM.

Tại đây, lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 31 khối hình hộp có đặc điểm tương tự các khối pháo đã thu giữ trước đó. Kết quả giám định cho thấy 31 khối này có trọng lượng 52,6 kg, tất cả đều là pháo nổ.

Như vậy, tổng trọng lượng pháo nổ mà cơ quan công an đã thu giữ của Trâm là 67,2 kg. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.