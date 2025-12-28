TP.HCM: Triệt phá 2 vụ mua bán pháo nổ trái phép 28/12/2025 11:18

(PLO)- Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phát hiện, thu giữ hàng chục dàn pháo nổ được các cá nhân rao bán công khai trên các mạng xã hội.

Công an xã Xuân Thới Sơn vừa phối hợp Tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, phát hiện, xử lý hai vụ mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Vụ việc thứ nhất xảy ra ngày 24-12, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất một căn nhà tại ấp 30, xã Xuân Thới Sơn, phát hiện Lâm Minh Phương (39 tuổi, thường trú phường Tân Thành, Cà Mau) có biểu hiện nghi vấn buôn bán pháo nổ.

Qua kiểm tra, công an thu giữ tám hộp pháo loại dàn, mỗi hộp có 49 ống phóng, không có hóa đơn, chứng từ mua bán và không có giấy phép theo quy định.

Công an phát hiện tám hộp pháo do Phương mua lại trên mạng để bán lại kiếm lời. Ảnh: CACC

Làm việc với công an, Phương khai số pháo trên có nguồn gốc sản xuất ở nước ngoài, mua của một người không rõ lai lịch trên mạng xã hội với giá 850.000 đồng/hộp, sau đó rao bán lại trên các nền tảng Facebook, Zalo, Viber.

Cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên đường Trần Văn Mười, Công an xã Xuân Thới Sơn tiếp tục phối hợp PC03 phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc (25 tuổi, thường trú xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 12 hộp pháo loại dàn, mỗi hộp có 49 ống phóng, không có hóa đơn, chứng từ.

Phúc (áo sọc, đứng giữa) cùng tang vật là 18 hộp pháo. Ảnh: CACC

Phúc khai đã mua tổng cộng 18 hộp pháo nổ loại dàn của một người không rõ lai lịch trên mạng xã hội với giá 6,8 triệu đồng mỗi hộp để bán lại kiếm lời; trong đó 12 hộp bị phát hiện, thu giữ khi đang vận chuyển.

Hiện, Công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định.

Công an xã Xuân Thới Sơn cũng khuyến cáo, trong thời điểm cuối năm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026, người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng pháo, tuyệt đối không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.