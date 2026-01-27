Cách nhóm buôn bán 'khí cười' ở TP.HCM che giấu dòng tiền phạm tội 27/01/2026 15:53

(PLO)- Nhóm buôn bán "khí cười" tại TP.HCM vừa bị bắt đã dùng mạng xã hội và ứng dụng ẩn danh để giao dịch, che giấu dòng tiền phạm tội nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế - Pc03) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc (22 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa); Nguyễn Đức Tiến (27 tuổi, ngụ phường Phú Thọ); Thiệu Trần Minh Huy (23 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) và Phạm Minh Quân (25 tuổi, ngụ phường Gia Định) về tội buôn bán hàng cấm.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt bốn người để điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán trái phép khí N2O hay còn gọi là "khí cười" hoạt động tinh vi trên địa bàn.

Ngày 13-1-2026, Tổ công tác PC03 phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) bắt quả tang nhóm người đang tổ chức giao nhận nhiều bình khí cười. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, van xả và bóng cao su.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã cấu kết hình thành đường dây mua bán, trung chuyển khí cười qua nhiều khâu.

Để che giấu dòng tiền và hành vi phạm tội, các cá nhân trên sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin ẩn danh để giao dịch, thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan công an, khí cười là mặt hàng thuộc danh mục cấm sử dụng cho con người, chỉ được phép dùng trong một số lĩnh vực công nghiệp, y tế có kiểm soát chặt chẽ. Việc lạm dụng, hít trực tiếp khí cười có thể gây tổn thương não, rối loạn thần kinh, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không sử dụng, không tham gia mua bán, vận chuyển khí cười. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật.