Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Kế hoạch tẩu thoát tinh vi như phim hành động

Chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai là Phạm Anh Tài (biệt danh “Tài đen”, 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum) và đồng bọn Lê Văn Ân (33 tuổi, ngụ xã Đăk Cẩm, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đã dành 3-4 tháng để nghiên cứu, khảo sát địa hình và lên kế hoạch thực hiện vụ cướp chấn động.
Đây là vụ cướp ngân hàng có thời gian điều tra, truy bắt nghi phạm kéo dài “kỷ lục” tại Việt Nam với 18 ngày. Những vụ án tương tự trước đó thường được phá trong vòng 24 đến 48 giờ.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chia sẻ tại họp báo ngày 6-2: Hai đối tượng gây án sử dụng vũ khí quân dụng, rất manh động và tinh vi. Sau khi gây án, chúng tiêu hủy, xóa mọi dấu vết trên đường chạy trốn khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Để truy vết, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương Gia Lai, Quảng Ngãi, TP.HCM đã huy động những trinh sát, cán bộ điều tra giỏi nhất vào cuộc.
Nói về quá trình thực hiện vụ cướp và rút chạy, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho hay diễn biến còn “hơn cả phim hành động Mỹ”. Mọi thao tác đều rất nhanh, gọn, không để lại dấu vết.
Theo Thượng tướng Long, sau khi cướp hơn 1,8 tỉ đồng, hai nghi phạm chạy thoát theo hướng Tây Nam và chôn giấu xe máy cách nơi gây án khoảng 5 km. Đồng thời, chúng tiêu hủy quần áo, ba lô, mũ bảo hiểm rồi thay trang phục, giả người dân tộc thiểu số. Cả hai bỏ tiền vào gùi, điều khiển hai chiếc xe máy cũ chuẩn bị sẵn chạy ngược hướng ra Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).
“Lúc đến Biển Hồ, hai nghi phạm dìm hai xe máy, xẻng xuống hồ phi tang. Tiếp đó, chúng cởi quần áo bỏ vào ba lô rồi bơi qua bên kia hồ và dùng một xe máy khác chạy lên Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), xong trốn vào TP.HCM. Chúng đối phó rất tinh vi, nhưng không thoát được”, Thượng tướng Long nói.
Trước khi bắt gọn hai nghi phạm vào ngày 5-2, lực lượng công an đã bắt giữ 10 người liên quan đến nhóm này.
Suốt 18 ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phải thức trắng đêm, nhiều bữa chỉ ăn bánh mì để phá án.
“Vụ án kéo dài một ngày thì lực lượng công an nhân dân còn nợ nhân dân một ngày bình yên”, Thượng tướng Nguyễn Văn Long chia sẻ.
Lên kế hoạch dùng bốn xe máy để xóa dấu vết
Ngày 5-2, sau khi bắt Lê Văn Ân tại Quảng Ngãi, Ban chuyên án đã mật phục bắt giữ Phạm Anh Tài khi đang lẩn trốn tại thôn 3 (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Công an thu giữ bốn khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, hai dùi cui điện, 107 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan.
Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp ngân hàng. Trong 3-4 tháng, chúng từ tỉnh Quảng Ngãi đến các khu vực Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng… để nghiên cứu địa hình và lên phương án tẩu thoát.
Đáng chú ý, Phạm Anh Tài là tội phạm đặc biệt, trốn truy nã gần 10 năm sau khi gây ra vụ án mạng khiến hai người chết và ba người bị thương ở tỉnh Kon Tum cũ. Tài khai: “Biết là ở Việt Nam chưa kẻ nào thoát thân khi đi cướp ngân hàng nhưng vẫn muốn làm. Tôi mất 3-4 tháng để chuẩn bị”.
Với sự tinh ranh, hai nghi phạm đã bước đầu “phản trinh sát” khiến lực lượng điều tra có lúc gần như mất dấu, phải quay về vạch xuất phát. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của lực lượng công an, cả hai đã phải tra tay vào còng.
+ Hành trình tẩu thoát của nghi phạm: Đóng vai tài xế công nghệ cướp 1,8 tỉ đồng => Chôn giấu xe, đốt tang vật nhằm đánh lạc hướng => Giả người dân tộc thiểu số, lái xe độ chế đi ngược hướng ban đầu => Phi tang xe máy xuống Biển Hồ => Bơi qua hồ, lấy xe máy khác chạy về Quảng Ngãi => Trốn vào TP.HCM rồi quay lại Quảng Ngãi thì bị bắt.