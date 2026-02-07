Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Kế hoạch tẩu thoát tinh vi như phim hành động 07/02/2026 14:58

(PLO)- Hai nghi phạm đã lên kế hoạch trước 3-4 tháng khi thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, sử dụng 4 xe máy và liên tục thay hình đổi dạng nhằm xóa dấu vết điều tra.

Chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai là Phạm Anh Tài (biệt danh “Tài đen”, 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum) và đồng bọn Lê Văn Ân (33 tuổi, ngụ xã Đăk Cẩm, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đã dành 3-4 tháng để nghiên cứu, khảo sát địa hình và lên kế hoạch thực hiện vụ cướp chấn động.

Đây là vụ cướp ngân hàng có thời gian điều tra, truy bắt nghi phạm kéo dài “kỷ lục” tại Việt Nam với 18 ngày. Những vụ án tương tự trước đó thường được phá trong vòng 24 đến 48 giờ.

Clip Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ về quá trình bắt hai nghi phạm thực hiện vụ cướp đối phó với lực lượng chức năng còn hơn phim hành động Mỹ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chia sẻ tại họp báo ngày 6-2: Hai đối tượng gây án sử dụng vũ khí quân dụng, rất manh động và tinh vi. Sau khi gây án, chúng tiêu hủy, xóa mọi dấu vết trên đường chạy trốn khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Để truy vết, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương Gia Lai, Quảng Ngãi, TP.HCM đã huy động những trinh sát, cán bộ điều tra giỏi nhất vào cuộc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nói hai nghi phạm đối phó lực lượng chức năng còn "hơn phim hành động Mỹ". Ảnh: LK

Nói về quá trình thực hiện vụ cướp và rút chạy, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho hay diễn biến còn “hơn cả phim hành động Mỹ”. Mọi thao tác đều rất nhanh, gọn, không để lại dấu vết.

Theo Thượng tướng Long, sau khi cướp hơn 1,8 tỉ đồng, hai nghi phạm chạy thoát theo hướng Tây Nam và chôn giấu xe máy cách nơi gây án khoảng 5 km. Đồng thời, chúng tiêu hủy quần áo, ba lô, mũ bảo hiểm rồi thay trang phục, giả người dân tộc thiểu số. Cả hai bỏ tiền vào gùi, điều khiển hai chiếc xe máy cũ chuẩn bị sẵn chạy ngược hướng ra Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).

“Lúc đến Biển Hồ, hai nghi phạm dìm hai xe máy, xẻng xuống hồ phi tang. Tiếp đó, chúng cởi quần áo bỏ vào ba lô rồi bơi qua bên kia hồ và dùng một xe máy khác chạy lên Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), xong trốn vào TP.HCM. Chúng đối phó rất tinh vi, nhưng không thoát được”, Thượng tướng Long nói.

Hai chiếc xe máy được hai nghi phạm dìm xuống Biển Hồ trước khi bơi qua hồ để tẩu thoát. Ảnh: LK.

Trước khi bắt gọn hai nghi phạm vào ngày 5-2, lực lượng công an đã bắt giữ 10 người liên quan đến nhóm này.

Suốt 18 ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phải thức trắng đêm, nhiều bữa chỉ ăn bánh mì để phá án.

“Vụ án kéo dài một ngày thì lực lượng công an nhân dân còn nợ nhân dân một ngày bình yên”, Thượng tướng Nguyễn Văn Long chia sẻ.

Phạm Anh Tài khai nhận, đã lên kế hoạch từ 3 đến 4 tháng trước khi gây ra vụ cướp.