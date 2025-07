Công an TP.HCM cứu nữ sinh bị công an dỏm 'bán online' qua Campuchia 23/07/2025 16:28

(PLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa giải cứu một nữ sinh viên đại học bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo, điều hướng từ Việt Nam sang Campuchia và bán cho một công ty lừa đảo.

Ngày 23-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra, truy xét các nhóm tội phạm đứng sau hàng loạt vụ bắt cóc online xảy ra gần đây, đặc biệt nhắm đến học sinh, sinh viên non kinh nghiệm và dễ bị thao túng tâm lý.

Không chuyển tiền thì con gái bị hiếp dâm, bán sang Myanmar

Tối 26-6, bà NTTD (64 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM) hốt hoảng đến công an trình báo con gái là NNBN (19 tuổi, sinh viên năm nhất tại TP.HCM) bị bắt cóc đưa qua Campuchia.

Trước đó, bà liên tục nhận tin nhắn qua Zalo từ tài khoản của con gái yêu cầu chuyển 500 triệu đồng chuộc người. Các tin nhắn đe dọa nếu không chuyển tiền, con bà sẽ bị hành hạ, hiếp dâm hoặc bán sang Myanmar.

Nữ sinh viên đại học ở TP.HCM đã bị công an giả lừa, điều hướng di chuyển từ Việt Nam sang Campuchia và bán vào một công ty lừa đảo. Ảnh minh họa do AI tạo

Lo sợ, bà D đã chuyển 30 triệu đồng hai lần vào số tài khoản lạ. Nhận được tin báo, Đội hình sự Đặc nhiệm (Đội 2) PC02 vào cuộc điều tra, rà từng dấu vết của nữ sinh viên. Qua camera, công an xác định N đã rời TP.HCM, được một nam thanh niên chở bằng xe máy từ khu vực Gò Dầu (Tây Ninh) ra biên giới, vượt sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Các trinh sát chia nhiều mũi lần theo dấu tại khu vực biên giới. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM xác định vị trí N đang bị giữ ở TP Bavet (Campuchia). Công an sau đó phối hợp giải cứu và đưa nữ sinh về nhà an toàn. Ba người đàn ông liên quan đến "hành trình" của nữ sinh viên đã bị tạm giữ, lấy lời khai.

Tự nguyện... bị bắt cóc vì tưởng đang hợp tác với công an

Điều khiến cơ quan điều tra bất ngờ là toàn bộ kịch bản “bắt cóc” được chính nữ sinh thực hiện theo chỉ đạo từ một nhóm giả danh công an.

Theo lời khai, ngày 25-6, N nhận được cuộc gọi video qua Zalo từ người đàn ông mặc sắc phục công an, yêu cầu hợp tác điều tra vì nghi ngờ cô liên quan đến đường dây rửa tiền, ma túy. Người này yêu cầu N chuyển 370 triệu đồng để chứng minh vô tội.

Khi nữ sinh nói không có tiền, hắn liền “gợi ý” giả bị bắt cóc để mẹ gửi tiền chuộc. Bị thao túng tâm lý, N đồng ý và bắt đầu thực hiện theo hướng dẫn.

PC02 có buổi tuyên truyền cho các sinh viên đại học về thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao thời gian gần đây. Ảnh: CA

N được chỉ đạo xóa toàn bộ ứng dụng điện thoại, chỉ giữ lại Zoom để “làm việc với công an”. Sau đó, cô đi xe buýt từ Bến xe An Sương đến vòng xoay Gò Dầu (Tây Ninh), chờ người đón. Người này chở N vượt qua biên giới, giao cho một công ty lừa đảo tại Campuchia. Lúc này nữ sinh mới hay biết không còn ở Việt Nam nữa mà đã bị "người mặc sắc phục công an trên điện thoại" bán cho một công ty lừa đảo.

Tại đây, N bị giữ giấy tờ, điện thoại, bị ép mở tài khoản mạng xã hội để phục vụ việc lừa đảo. Sau vài ngày, do không làm được việc, cô bị đe dọa sẽ bị bán tiếp nếu không gọi điện về nhà xin tiền chuộc. Trong lúc đó, Công an TP.HCM đã lần ra tung tích và giải cứu thành công.

Màn kịch như thật khiến người nhà hoảng loạn

Theo Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó Trưởng PC02, đây là thủ đoạn lừa đảo mới rất nguy hiểm. Các đối tượng thường giả danh công an, viện kiểm sát, gọi điện video yêu cầu “hợp tác điều tra”. Sau đó, chúng cô lập nạn nhân bằng cách điều đến nơi khác, thu giữ thiết bị liên lạc, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, ngăn liên lạc với người thân.

Có trường hợp, nạn nhân bị ép quay video như thể đang bị tra tấn, khóc lóc cầu cứu cha mẹ. Trung tá Đinh Đức Thắng, Đội trưởng Đội 2, cho biết những kẻ này chỉ đạo rất chi tiết, từ khung hình, lời thoại đến cách thể hiện cảm xúc. Có em sinh viên vừa khóc vừa nép vào tường, gào: ‘Bố ơi cứu con với’, khiến người nhà tin là thật và lập tức chuyển tiền”.

Công an sau đó xác định nạn nhân đang ở một mình trong khách sạn, hoàn toàn không bị bắt giữ.