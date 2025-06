Thủ đoạn lừa đảo mới: 'Bắt cóc online' để gia đình nộp tiền chuộc

Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM cảnh báo đến người dân thủ đoạn giả danh Công an – thao túng tâm lý nạn nhân để lừa đảo.

Trước đó, lúc 2 giờ 20 ngày 11-5, Đặc nhiệm Đội 2, PC02 tiếp nhận tin báo từ ông MĐCQ (49 tuổi, ngụ quận 4) về việc con trai là MĐCT (18 tuổi) nghi bị bắt cóc và bị nhóm người lạ yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Theo ông Q, các đối tượng liên tục gọi điện thoại, khẳng định T đang bị bắt giữ và yêu cầu ông chuyển 200 triệu đồng để “chuộc người”.

Do lo sợ, ông đã làm theo, chuyển đúng số tiền vào tài khoản Vietcombank số 1029347857, mang tên con trai – theo chỉ dẫn của nhóm gọi điện.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông Quốc không thể liên lạc lại với con trai, trong khi các đối tượng tiếp tục gọi từ nhiều số lạ để yêu cầu chuyển thêm tiền, rồi bất ngờ cắt liên lạc hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội 2 nhanh chóng triển khai truy xét.

Đến 3 giờ 10 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định và giải cứu em T tại khách sạn trên địa bàn quận 7.

Qua xác minh, T không bị bắt cóc theo nghĩa thông thường mà là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Các đối tượng đã giả danh cán bộ công an, gọi điện thoại thông báo rằng T có liên quan đến một vụ án ma túy, yêu cầu giữ tuyệt đối bí mật và làm theo hướng dẫn để “giải quyết vụ việc”. Chúng ép T tự gọi xe công nghệ đến khách sạn, thuê phòng ẩn náu và không nghe điện thoại của bất kỳ ai ngoài nhóm lừa đảo.

Khi đã khiến nạn nhân hoảng loạn và bị cô lập hoàn toàn khỏi gia đình, nhóm đối tượng tiếp tục thao túng T để chuyển toàn bộ số tiền hơn 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng OCB số 581463, mang tên Than Vu Tu Uyen.

Sau khi giải cứu thành công, Đội 2 đã bàn giao cháu T cho gia đình và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan.

Theo Công an TP.HCM, phương thức lừa đảo mà nhóm đối tượng sử dụng bao gồm giả danh công an, viện dẫn nạn nhân liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như ma túy hoặc rửa tiền, đe dọa bị xử lý hình sự nếu không hợp tác. Chúng thường hướng dẫn nạn nhân tự cách ly bằng cách thuê phòng khách sạn, không liên lạc với người thân, đồng thời yêu cầu chuyển tiền để “kiểm tra tài khoản” hoặc “giải quyết vụ việc”. Thậm chí, các đối tượng còn dùng tài khoản ngân hàng đứng tên người thân để tăng độ tin tưởng.

Cơ quan công an khuyến cáo: Công an không làm việc qua điện thoại và không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ điều tra. Khi nhận cuộc gọi xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án…, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP. Không tự ý đến khách sạn, địa điểm lạ hoặc tự cách ly theo hướng dẫn qua điện thoại. Nếu có nghi ngờ, cần bình tĩnh cúp máy và gọi đến số 113 hoặc đến trụ sở công an gần nhất để xác minh.

Người dân, đặc biệt là phụ huynh cần phổ biến cho con em, học sinh – sinh viên về thủ đoạn “bắt cóc online” – hình thức điều khiển từ xa qua điện thoại, mạng xã hội đang ngày càng tinh vi. Cảnh giác, bình tĩnh và liên hệ ngay với cơ quan chức năng là chìa khóa để không trở thành nạn nhân tiếp theo.