Xử phạt người bịa chuyện ‘cô gái mang nhiều tiền, run rẩy khi gặp công an" 28/12/2025 16:30

(PLO)- Người đàn ông 36 tuổi ở Hà Nội đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng do lên mạng xã hội bịa chuyện "cô gái mang nhiều tiền đi mua hàng run rẩy khi gặp công an...".

Ngày 28-12, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Thường Tín (TP Hà Nội) vừa xử phạt hành chính TMH (39 tuổi, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

H đã đăng tải câu chuyện sai sự thật về cô gái mang nhiều tiền đi mua hàng nhưng đã run rẩy không nói được câu gì, công an đưa về phường làm việc. Trong ảnh cán bộ Công an xã Thường Tín làm việc với anh H.

Trước đó, H lên mạng xã hội đăng “lời cảnh tỉnh cho những ai cho biết” với nội dung bịa đặt: Tối 19-5, tại khu vực Văn Bình, Thường Tín, lực lượng chức năng phát hiện một cô gái có biểu hiện bất thường. Cô gái đã đi xe SH nhiều vòng, “CA đã yêu cầu cô gái dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng cô gái quá run rẩy không nói được câu gì nên đã đưa về phường làm việc”. Qua kiểm tra sơ bộ cô gái có mang theo một túi màu đen đựng trong cốp xe bên trong chứa rất nhiều tiền mặt cùng với một số thẻ ngân hàng…

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận, gây hiểu nhầm, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Công an xã Thường Tín đã mời H lên làm việc và người này thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Ngày 22-12, Công an xã Thường Tín đã xử phạt vi phạm hành chính H số tiền 7.5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.