Công an điều tra vụ dùng rựa chém người ở Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo 08/02/2026 10:01

(PLO)- Hai người đàn ông có mâu thuẫn trước đó đã dùng rựa để giải quyết mâu thuẫn khi đang ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Ngày 8-2, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đang điều tra làm rõ vụ việc dùng rựa chém người ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7-2, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, do mâu thuẫn cá nhân, ông Lê Thế Anh (46 tuổi, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã xô xát với ông Đặng Xuân Chính (41 tuổi) trú cùng phường.

Hai người đàn ông xảy ra xô xát tại khu vực cửa khẩu quốc tế.

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, ông Chính dùng kéo đâm ông Anh gây thương tích.

Khi bị tấn công, ông Anh đã sử dụng một con rựa mang theo trên xe đánh trả lại ông Chính. Hậu quả, cả hai người đều bị thương và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế.

Hung khí liên quan tới vụ việc.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an xã Dân Hóa đã phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tiến hành xác minh, thu giữ các tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an xã Dân Hóa đã tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định.