Một người dân giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp 29/12/2025 11:45

(PLO)– Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa vừa vận động người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài nguy cấp nhóm IIB.

Sáng 29-12, Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình và tuyên truyền pháp luật, đơn vị đã vận động ông Lê Văn Đoàn, ngụ ở thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ đang nuôi giữ.

Hai cá thể gồm 1 khỉ mốc (Macaca assamensis) và 1 khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis). Ảnh: CATH cung cấp

Theo cơ quan chức năng, đây đều là các loài động vật rừng thuộc nhóm IIB – loài nguy cấp, quý hiếm, được bảo vệ theo quy định của Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình vận động, lực lượng công an giải thích các quy định liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, ông Đoàn đã tự giác giao nộp toàn bộ số động vật đang nuôi giữ.

Ông Lê Văn Đoàn bàn giao cá thể khỉ Mốc, khỉ đuôi dài cho Công an xã Xuân Thái và Trạm kiểm lâm Xuân Thái. Ảnh: CATH cung cấp

Ngay sau đó, Công an xã Xuân Thái đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Xuân Thái (Vườn quốc gia Bến En) bàn giao 2 cá thể khỉ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình chuyên môn.

Theo đại diện Trạm Kiểm lâm Xuân Thái, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm cho thấy nhận thức pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã có chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm và bảo vệ hệ sinh thái rừng trên địa bàn xã Xuân Thái nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.