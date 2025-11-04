VKSND Tối cao thông báo rút kinh nghiệm vụ án gà lôi trắng 04/11/2025 11:36

(PLO)- VKSND Tối cao thông báo rút kinh nghiệm vụ án anh Thái Khắc Thành nuôi gà lôi trắng nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

VKSND Tối cao vừa ra thông báo rút kinh nghiệm vụ án anh Thái Khắc Thành bị xét xử về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm tại tỉnh Hưng Yên.

Thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Nội dung vụ án

Theo nội dung vụ án, từ năm 2022 đến năm 2024, anh Thái Khắc Thành đã nuôi và nhân giống được 13 cá thể gà lôi.

Tháng 3-2025, anh Thành có ý định bán số gà lôi con này nên sử dụng tài khoản Facebook để rao bán gà trong các hội nhóm về chim cảnh quý hiếm.

Ngày 20-3-2025 và ngày 26-3-2025, anh Thành đăng hai bài viết kèm hình ảnh gà lôi bố mẹ và đàn gà lôi con, mời chào mua bán. Cùng ngày, Thành nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của một người không rõ lai lịch, hai bên thỏa thuận bán 10 con gà lôi con với giá 500.000 đồng/con, tổng cộng 5 triệu đồng.

Phiên xét xử phúc thẩm vụ anh Thái Khắc Thanh nuôi gà lôi trắng. Ảnh: ĐẮC LAM

Do gà con còn nhỏ, nên người mua nhờ anh Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là 1 triệu đồng và hẹn thời gian giao gà vào ngày 2-4-2025. Người mua chuyển khoản đặt cọc 2 triệu đồng.

Khoảng 7 giờ ngày 1-4-2025, anh Thành gọi điện thỏa thuận với anh Thái Đình Sơn để vận chuyển gà ra tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), với tiền công chở 2,6 triệu đồng. Anh Sơn thuê anh Hoàng Văn Truyền vận chuyển gà giúp và đưa anh Truyền 1 triệu đồng để đổ xăng.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, anh Thành cho 10 cá thể gà con vào 2 thùng giấy carton, dán bằng băng keo rồi chuyển cho anh Sơn đi giao hàng cho khách.

Khoảng 7 giờ ngày 2-4-2025, khi anh Truyền chở 2 thùng gà lôi đi đến địa phận thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì bị Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra, thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của anh Thái Khắc Thành thu giữ 3 cá thể gà lôi.

Kết quả giám định kết luận, 13 cá thể gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I- nhóm IB, Nghị định số 84/2021 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Quá trình tố tụng vụ án

Tại Kết luận điều tra số 277/KLĐT ngày 11-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố anh Thái Khắc Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm b khoản 2 Điều 244 BLHS.

Cáo trạng của VKSND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình truy tố bị can Thái Khắc Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm b khoản 2 Điều 244 BLHS.

Xét xử sơ thẩm ngày 8-8-2025, TAND Khu vực 5 - Hưng Yên xử phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 13-8-2025, VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị phúc thẩm bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 5 - Hưng Yên, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên huỷ bản án sơ thẩm để điều tra.

Ngày 17-10-2025, TAND tỉnh Hưng Yên đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên công bố thay đổi quyết định kháng nghị phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự cho Thái Khắc Thành.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận quyết định thay đổi quyết định kháng nghị phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự cho anh Thái Khắc Thành.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

Thứ nhất, việc khởi tố, điều tra, truy tố và bắt tạm giam Thái Khắc Thành:

Anh Thái Khắc Thành đã thực hiện hành vi nuôi, nhốt, mua bán trái phép 13 cá thể gà lôi, trong đó có 3 cá thể gà do mua bán trao đổi, 10 cá thể gà gây nuôi sinh trưởng. Hành vi của Thành tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể. Vì nguồn gốc của số gà lôi trên không phải săn bắt từ tự nhiên.

Khi khởi tố, điều tra, truy tố, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật. Anh Thái Khắc Thành có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng việc bắt tạm giam để phục vụ điều tra là không cần thiết.

Thứ hai, việc xét xử sơ thẩm của VKSND Khu vực 5 - Hưng Yên:

Tại Phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025 ngày 24-6-2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, quy định gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định số 84/2021 của Chính Phủ được áp dụng khi khởi tố, điều tra và truy tố).

Lẽ ra khi TAND Khu vực 5 - Hưng Yên khi đưa vụ án ra xét xử, VKSND Khu vực 5 - Hưng Yên phải áp dụng Thông tư số 27 nêu trên để xác định 13 cá thể gà lôi thu giữ của anh Thành là động vật thuộc nhóm IIB.

Từ đó xác định hành vi của anh Thái Khắc Thành không còn phạm vào tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và đề nghị TAND Khu vực 5 - Hưng Yên miễn trách nhiệm hình sự cho Thành theo điểm a khoản 1 Điều 29 BLHS (khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa).

Tuy nhiên, VKSND Khu vực 5 - Hưng Yên vẫn áp dụng Nghị định số 84/2021 để đề nghị TAND Khu vực 5 - Hưng Yên xét xử và kết án Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm là sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật.

Thứ ba, việc kháng nghị phúc thẩm của VKSND tỉnh Hưng Yên:

Mặc dù VKSND tỉnh Hưng Yên đã kịp thời ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm, nhưng không kháng nghị phúc thẩm theo hướng áp dụng Điều 357 BLTTHS đề nghị HĐXX sửa án sơ thẩm, tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho Thái Khắc Thành, mà lại áp dụng Điều 358 BLTTHS đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy vụ án để điều tra lại sẽ làm kéo dài quá trình tố tụng.

Đồng thời, theo thông báo rút kinh nghiệm của VKSND Tối cao, việc kháng nghị phúc thẩm không thông qua công tác kiểm sát bản án sơ thẩm mà do báo chí phản ánh và TAND tỉnh Hưng Yên kiến nghị nên cần phải rút kinh nghiệm.