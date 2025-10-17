Video: Tòa phúc thẩm tuyên án vụ người đàn ông nuôi gà lôi trắng 17/10/2025 11:59

Sáng 17-10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (44 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) trong vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” (vụ án gà lôi trắng).

Theo hồ sơ, từ năm 2024, bị cáo Thái Khắc Thành biết rõ ba cá thể gà lôi trắng (hai mái, một trống) là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm nhưng vẫn nuôi nhốt tại nhà mà không có giấy phép. Ba cá thể này sinh sản ra 10 con non. Ngày 26-3-2025, Thành liên hệ bán 10 cá thể gà lôi trắng con cho một người không rõ lai lịch với giá 6 triệu đồng. Đến ngày 2-4-2025, khi người được thuê vận chuyển số gà trên đến khu vực đường ĐH.07 (thuộc xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) thì bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ. Khám xét nơi ở của Thành, cơ quan chức năng thu thêm 3 cá thể gà lôi trắng trưởng thành.