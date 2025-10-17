Phúc thẩm vụ gà lôi trắng: VKS đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với bị cáo Thái Khắc Thành 17/10/2025 10:27

(PLO)- Tại tòa, VKSND tỉnh Hưng Yên thay đổi kháng nghị, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành, trong vụ án gà lôi trắng.

Sáng 17-10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (44 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) trong vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” (vụ án gà lôi trắng).

Bị cáo Thái Khắc Thành.

Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán, do Thẩm phán Phạm Ngọc Thành làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên thực hành quyền công tố là Kiểm sát viên Vũ Đức Thủy. Bị cáo có 5 luật sư tham gia bào chữa.

Theo hồ sơ, từ năm 2024, bị cáo Thái Khắc Thành biết rõ ba cá thể gà lôi trắng (hai mái, một trống) là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm nhưng vẫn nuôi nhốt tại nhà mà không có giấy phép. Ba cá thể này sinh sản ra 10 con non.

Ngày 26-3-2025, Thành liên hệ bán 10 cá thể gà lôi trắng con cho một người không rõ lai lịch với giá 6 triệu đồng. Đến ngày 2-4-2025, khi người được thuê vận chuyển số gà trên đến khu vực đường ĐH.07 (thuộc xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) thì bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ. Khám xét nơi ở của Thành, cơ quan chức năng thu thêm 3 cá thể gà lôi trắng trưởng thành.

Tại bản án sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 8-8-2025, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng, về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên công bố Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 17-10-2025 về việc thay đổi Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS ngày 13-8-2025 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị miễn TNHS đối với bị cáo Thái Khắc Thành (trước đó VKS kháng nghị xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra lại).

Theo đại diện VKS, sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án và căn cứ vào các quy định pháp luật mới, hành vi của bị cáo hiện không còn nguy hiểm cho xã hội. Việc thay đổi kháng nghị phúc thẩm nhằm đảm bảo cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, phù hợp quy định pháp luật.

Vì vậy, VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị HĐXX phúc thẩm căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm a khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm và miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành.